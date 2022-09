Cittadinanza onoraria di Trieste a Gabriele Galateri di Genola

“In segno di gratitudine e apprezzamento, a nome di tutta la comunità cittadina, per le indubbie qualità gestionali dimostrate alla guida di Generali, una delle storiche realtà assicurative che, nate a Trieste, sono ora note a livello internazionale e portano alto il nome della nostra città nel mondo”.

Con questa motivazione, l’Amministrazione comunale di Trieste ha conferito oggi la cittadinanza onoraria della città a Gabriele Galateri di Genola, dirigente e manager d’azienda, attualmente presidente dell’Istituto italiano di Tecnologia, per undici anni, dal 2011 al 2022, presidente delle Assicurazioni Generali, fondate a Trieste il 16 dicembre 1831 dalla “Imperial Regia Privilegiata Compagnia di Assicurazioni Generali Austro-Italiche”.

La solenne cerimonia si è svolta nella sala consigliare nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio comunale, presenti autorità civili, militari e religiose e i vertici di Generali con il presidente Andrea Sironi.

Nel conferire a Galateri la cittadinanza onoraria di Trieste è stato tra l’altro evidenziato da parte dell’Amministrazione comunale il suo legame con la città e il suo essere interlocutore attento e sensibile, vicino con tantissimi progetti e innumerevoli iniazitive di crescita, sostenibilità e innovazione. Questo - è stato detto - è l’abbraccio della Citta’ della “scontrosa grazia”. E’ il profondo e più sentito grazie di una comunità che vuole guardare avanti, con fiducia, concretezza e pragmatismo, valorizzando questo nostro luogo d’origine unico e speciale, ora sempre più aperto e internazionale, capace di cogliere e superare le sfide future, perché - cosi’ si conclude Il mio Carso di Scipio Slataper - “noi vogliamo amare e lavorare”; per dare opportunità e prospettive anche a tanti giovani che credono e vogliono trovare a Trieste un centro di gravita’ permanente, di vita, benessere e prosperità.

La professionalità, la passione e l'attaccamento dimostrato da Gabriele Galateri di Genola per questo territorio negli undici anni al vertice del Gruppo Generali e non solo hanno dato grande lustro a Trieste e all'intero Friuli Venezia Giulia. Questo il pensiero del governatore Fedriga a margine della cerimonia. Per il governatore questa grande realtà è parte integrante della storia di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Gabriele Galateri di Genola, come è stato evidenziato, ha lavorato intensamente affinché questo legame si intensificasse nel presente e mettesse radici anche nel futuro.

La presenza di Generali permette infatti alla Regione di erogare servizi sempre migliori ai cittadini. Più imprese di livello nazionale e internazionale, questa la conclusione del governatore, investono su questo territorio, decidendo di avere qui la propria sede, più risposte efficaci è possibile garantire a tutte le persone.

Significativo anche il messaggio scritto da Galateri di Genola sul libro d’oro del Comune di Trieste: “Orgoglioso di diventare cittadino di una città che con la sua storia ha saputo insegnare coraggio, inclusione, spirito di imprenditorialità da cui sono nate società come Generali, che oggi primeggia nel settore assicurativo globale”.