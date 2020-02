Cividale, Autonomia Responsabile avrà la sua lista

Autonomia Responsabile, la civica fondata da Renzo Tondo, sarà presente con una propria lista alle elezioni comunali di Cividale del Friuli. L’annuncio è arrivato qualche sera fa direttamente dal presidente del movimento politico, che ha riunito nella sede regionale di Basaldella iscritti e simpatizzanti. Insieme a lui, a parlare del futuro di Ar, c’erano la segretaria Fvg Giulia Manzan e il consigliere regionale Beppino Sibau. "Ormai siamo l’unica vera civica rimasta nel panorama politico del Fvg – afferma Manzan – e quindi vogliamo mettere a disposizione del territorio la nostra esperienza e le capacità dei nostri iscritti".

E’ stato Sibau a parlare nello specifico di Cividale: "Le elezioni ormai sono dietro l’angolo e siamo già al lavoro per la formazione di una nostra lista – assicura –. Chiaramente la nostra area di riferimento resta quella del centrodestra, ma siamo pronti ad accogliere persone motivate e preparate, e in particolar modo i giovani. La politica di oggi sembra essersi dimenticata del ruolo delle nuove generazioni, mentre noi, come Ar – conclude Sibau – da sempre investiamo sui giovani, cercando di far passare il concetto che la politica deve basarsi sul confronto e sul rapporto con il territorio".

Sulle prossime amministrative, questo il commento di Tondo: "Continuiamo a portare avanti la costruzione di una classe dirigente per la politica del domani, con la certezza che qualità e competenza siano elementi che pagano sempre. Dialogheremo con tutti all’interno della coalizione di centrodestra, mantenendo la nostra autonomia ed esercitando un ruolo di primo piano nella definizione delle strategie politiche in ambito locale".