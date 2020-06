Cividale, slitta l'acconto dell'Imu

L’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli avvisa che è in corso di formalizzazione il differimento della scadenza dell’Acconto Imu 2020, per la quota di competenza comunale, dal 16 giugno al 16 ottobre 2020.

La Giunta aveva già differito anche i termini di versamento di Tari (Tassa sui Rifiuti), Imposta comunale sulla pubblicità e Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) come segue:

Tari: seconda rata anno 2019 prevista il 16 marzo differita al 31 luglio 2020;

Icp permanente anno 2020 prevista il 30 aprile differita al 31 luglio 2020;

Tosap permanente anno 2020 prevista il 30 aprile differita al 31 luglio 2020.

“Il Comune si riserva di differire, con successivo atto, ulteriori termini di scadenza e/o i sopra fissati termini alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso. In attesa, infatti, anche di indicazioni a livello nazionale", spiega l’assessore alle Finanze Daniela Bernardi. "Procediamo con i differimenti delle scadenze con l'obiettivo di supportare gli operatori economici e le famiglie che subiscono gli effetti dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure per il contenimento del Covid-19”.