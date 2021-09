Cividale sostiene il progetto Cantiere Friuli

La Consulta delle Attività Produttive del Comune di Cividale convocata dal Consigliere delegato Manlio Boccolini si è riunita mercoledì 22 settembre nella sede Municipale di Cividale del Friuli. All’ordine del giorno la presentazione del progetto dell’Università di Udine denominato “Cantiere Friuli”.

La relazione tenuta dal prof. Mauro Pascolini, responsabile del progetto, ha visto presenti, oltre il consigliere Boccolini, i delegati delle associazioni delle categorie imprenditoriali: Confcommercio, Coldiretti e Confartigianato. Altra presenza qualificata è stata quella del direttore della Latteria di Cividale quale importante soggetto economico presente nel territorio della Comunità del Friuli Orientale.

Il progetto “Cantiere Friuli” si propone l’obiettivo di dare un contributo di idee e valutazioni per il rilancio del territorio friulano, ricalcando le azioni post terremoto che hanno visto realizzare un modello di ricostruzione economica e sociale vincente. Il prof. Pascolini ha illustrato i vari tavoli di azione e competenza su cui l’Università si muove chiamate “officine” che hanno il compito di sviluppare le linee tematiche come ad esempio: demografia e territorio, nuova imprenditorialità, rigenerare le città e il territorio, ecc. In particolare la Consulta si è concentrata sul progetto di rilancio del Borgo Grazzano di Udine che, attraverso una puntuale mappatura della situazione, ha cominciato ad applicare le indicazioni degli studiosi per il suo rilancio. Questo modello potrà diventare la base su cui, attraverso un accordo di sistema con l’Amministrazione cividalese, lavorare in futuro per rilanciare anche il centro storico cividalese.

“Abbiamo bisogno di creare un nuovo futuro” ha dichiarato il consigliere Manlio Boccolini. “La collaborazione con Pascolini, cividalese doc, che partecipa anche a vari tavoli regionali legati allo sviluppo economico friulano, ci garantisce quella competenza necessaria per rilanciare il nostro modello storico di comunità coesa, riportando l’attenzione sul centro storico cittadino seguendo anche le indicazioni provenienti dalla Regione che sta deliberando nuovi strumenti legislativi in tal senso".

Per continuare questo percorso di rilancio la Consulta si ritroverà a breve per assistere alla presentazione di una importante ricerca nell’ambito del turismo realizzata dal Rotary Club di Cividale con la collaborazione del Comune di Cividale e della Civibank.