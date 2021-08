Cividale: un anno denso di ricorrenze

Questo è un momento di ‘congiunzione astrale’ favorevole per Cividale, nonostante la pandemia. Il sindaco della città ducale, Daniela Bernardi, spiega il perché raccontando quali anniversari cadono nel 2021: 30 anni di Mittelfest, 10 anni di Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco, 50 anni dalla nascita della Fondazione de Clarinici Dornpacher con sede a Moimacco, che si è adoperata per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante.

“Un momento particolare – dice il primo cittadino – che ci ha messo nelle condizioni di lavorare assieme per fare eventi in città in maniera sinergica”. Così è nata, per esempio, Mittelyoung, la rassegna di spettacoli per artiste, artisti e compagnie under 30 dell’area mitteleuropea e balcanica, tre dei quali saranno portati anche al Mittelfest, legata al decennale Unesco. E così è nato Mittelland, il programma di eventi diffusi per valorizzare il territorio di Cividale e delle Valli del Natisone e del Torre. Oltre, naturalmente, al Mittelfest che animerà la città dal 28 agosto al 5 settembre. Cosa ha significato per Cividale la trentennale esperienza del Mittelfest?



“Questi sono 30 anni nei quali l’amministrazione regionale ha deciso, organizzando il Mittelfest nella nostra città, di investire su Cividale e di renderla un punto di riferimento culturale europeo. Qui, fin dall’antichità, si sono incontrati popoli e lingue diverse ed è stato strategico indicare in Cividale il punto d’incontro tra le culture mitteleuropee, dove diversi direttori artistici hanno portato le proprie proposte. Nei primi anni, tra i cittadini c’è stato un grande entusiasmo, anche se nel corso del tempo i cividalesi si sono un po’ allontanati. Nonostante ciò le amministrazioni pubbliche sono riuscite a mantenere la centralità di Cividale”.Lo scorso anno, la pandemia vi ha costretto a modificare l’organizzazione, a partire dal periodo in cui si è svolta la manifestazione. Ciò nonostante il Mittelfest è andato in scena… “Quella dello scorso anno è stata un’edizione sofferta, ma che ha salvato la vita culturale della città. Nel 2020 non c’è stato il Palio di San Donato e il Mittelfest è stato l’unico evento importante. Il presidente che ha avuto l’incarico nel 2020, Roberto Corciulo, ha saputo dargli vita assieme al cda e allo staff. È stato creato un circuito con le attività economiche e le associazioni che ha restituito alla città una proprietà in cui Cividale crede. Questo nonostante le limitazioni imposte dal Covid. Un’esperienza di cui abbiamo fatto tesoro per quest’anno. Avevamo diverse opzioni ed eravamo pronti a un Mittelfest tutto in remoto. Per fortuna non è stato necessario e il direttore artistico Giacomo Pedini ha messo in campo una serie di appuntamenti di grande interesse”.La pandemia non ha mollato la presa e si tratta di garantire la sicurezza degli spettatori. Come agirete? “E’ vero, ora che la situazione di emergenza è stata spostata a fine anno, stiamo studiando le nuove direttive per poi agire di conseguenza, a partire dai protocolli, per permettere la presenza in teatro, alle conferenze e agli incontri. Tutte le misure saranno calibrate per non creare preoccupazioni nei nostri ospiti e garantire a chi verrà a Cividale di fruire degli eventi in tutta sicurezza”.