Codroipo, scoppia la polemica sul ballottaggio

"Il candidato sindaco di Codroipo Gianluca Mauro, a guida di una coalizione che raggruppa i partiti che attualmente sostengono la maggioranza in Consiglio regionale, invita elettrici ed elettori a votarlo al prossimo ballottaggio 'per avere il completo appoggio della Regione e del governatore Fedriga'. La sua elezione sancirebbe, per l’aspirante primo cittadino, 'un collegamento diretto con la Regione a garanzia di una Codroipo protagonista del suo futuro'. Non solo: il mancato sostegno significherebbe isolare Codroipo dal resto del territorio governato per lo più dalle forze del centrodestra come mostra una grafica diffusa dallo stesso Mauro che riporta pure qualche inesattezza, visto che riporta come Comuni di centrodestra anche realtà che senza dubbio non afferiscono a quella parte politica", denuncia il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo.

"Evidentemente la Lega e i suoi alleati hanno una visione clientelare della politica e dell’amministrazione pubblica, che in questa legislatura si è manifestata più volte. Ora, però, si sta esagerando. Non è la prima volta che in questa tornata elettorale candidati del centrodestra sostengono che solo loro potrebbero beneficiare dell’attenzione della Regione, mentre tutti gli altri sarebbero penalizzati. Questo è inaccettabile e richiede una immediata smentita da parte del Presidente Fedriga, che diversamente è complice di una minaccia neanche tanto velata che è indegna di un’istituzione pubblica come la Regione", continua Moretuzzo, che ha annunciato una interrogazione in merito.

Prima di Mauro, il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia aveva denunciato l’uso inopportuno e illegittimo del proprio ruolo istituzionale da parte del vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Stefano Mazzolini, ossia un rappresentante delle istituzioni regionali e non solo di una specifica fazione politica, che si era esposto pubblicamente sulla stampa locale dichiarando il sostegno del governo regionale a un candidato sindaco del Comune di Tarvisio, Renzo Zanette (poi riconfermato primo cittadino), venendo meno all’imparzialità che gli deriva dal suo ruolo di rappresentanza. Questo aveva comportato una stortura informativa rilevante: il sostegno espresso viene ricondotto non alla figura del politico, quanto al suo ruolo istituzionale.