Codroipo, un parco ai 'Sindaci della Liberazione'

"Si avvicina il 25 aprile, festa nazionale che ricorda il coraggio, la lotta e il sacrificio di tante donne, uomini e giovani per la libertà e contro la dittatura e l'occupazione. Anche a Codroipo ci sono stati diversi protagonisti di quei tragici frangenti, ma di cui né la scuola, né la cultura dominante hanno finora dato possibilità di adeguata conoscenza".

Parte da questa riflessione il gesto simbolico che Altre Prospettive rivolge a tutto il Consiglio comunale per celebrare il 25 aprile: intitolare il giardino pubblico di Piazza Giardini a Codroipo - attualmente privo di denominazione - ai “Sindaci della Liberazione”.

"A partire dal 1 maggio 1945, nell’arco del primo anno di libertà furono cinque i “Sindaci della Liberazione”: Vincenzo Pramparo, l’ingegner Antonio Cedolin, Giovanni Granzotto, il professor Mirko Struzzo e Renato Cengarle. Ognuno di diversa provenienza politica, si alternarono alla guida di Giunte provvisorie che vedevano la collaborazione di tutte le forze che avevano combattuto la lotta di Liberazione". Così presenta la proposta Giacomo Trevisan, consigliere comunale per Altre Prospettive.

"Dedicare a loro il giardino pubblico, luogo centrale e dedicato ai più piccoli, è un simbolico segno di speranza nel futuro e di riconoscenza per quei primi codroipesi che si impegnarono nella ricostruzione del Paese e della città di Codroipo in attuazione degli ideali di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della nostra Repubblica, nata dal miglior patrimonio della cultura politica democratica italiana".

"Alla mozione hanno già aderito i gruppi Progetto Codroipo, Fare Comunità e Partito Democratico, ma mi auguro che tutte le componenti del Consiglio condividano questa proposta, così da rispecchiare l’unità che contraddistinse le prime amministrazioni che ressero la nostra città da poco libera e che anche oggi è importante coltivare in questo momento storico così travagliato".

Codroipo liberata. Dopo gli scontri negli ultimi giorni dell’aprile 1945, le forze di occupazione tedesche e cosacche stanziate a Codroipo cominciarono a ritirarsi o a consegnarsi ai rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale, dopo trattative e mediazioni, anche del clero locale. Il C.L.N. già dal 29 aprile si era insediato prima nel Comune e poi presso la casa Zamparo di Iutizzo stabilendovi un Comando di Piazza. Il pomeriggio del primo maggio, quando giunsero le truppe Alleate, Codroipo era libera. Al loro passaggio per Codroipo, le truppe Alleate legittimarono la presenza del C.L.N. locale che assunse poteri provvisori. Dai documenti conservati presso l’Archivio Comunale il primo atto ufficiale dell’insediamento in Comune di Codroipo è un Avviso del 1 maggio 1945 in cui si informa che è stata istituita una Giunta Provvisoria, composta da rappresentanti di tutti gli schieramenti impegnati nella lotta di Liberazione dal nazifascismo.

La Giunta Provvisoria si sarebbe poi riunita l’8 maggio, presieduta da Vincenzo Pramparo, primo sindaco della Codroipo Liberata. Pramparo manterrà la carica fino alla seduta del 31 maggio 1945, durante la quale viene nominato il nuovo sindaco nella persona dell’ing. Antonio Cedolin. In un clima di collaborazione unitaria vi è un ricambio nei componenti della Giunta, nella quale continuano ad essere rappresentate tutte le forze che parteciparono alla Liberazione. Il 2 luglio 1945 è nominato sindaco Giovanni Granzotto e di lì a pochi mesi - il 9 novembre 1945 - è sindaco il prof. Mirko Struzzo.

Struzzo fu preside della Scuola di Avviamento Professionale di Codroipo negli anni '50 e poi nel '63 con l'avvento della scuola media unica, preside della Scuola Media "G. Bianchi" di Codroipo fino alla metà degli anni '70. Il prof. Struzzo rimane in carica fino al 24 aprile 1946, quando si riunisce il nuovo consiglio eletto il 7 aprile. Il prof. Struzzo: “rivolge un cordiale saluto ai neo eletti che per la libera elezione di popolo ricostituiscono, dopo un ventennio, il Consiglio Comunale di Codroipo.” Sindaco viene eletto Renato Cengarle che rimarrà in carica fino al 29 luglio 1947, conducendo definitivamente Codroipo fuori dal lacerante periodo del conflitto verso il periodo carico di attese e di speranze della Ricostruzione.