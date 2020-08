Colf e badanti straniere, pressing sulla Giunta

"Già la scorsa settimana avevo fatto presente la situazione paradossale e rischiosa che coinvolge le figure professionali, quali colf e badanti, famiglie e istituzioni. Per questo ho depositato un’interrogazione al Presidente Fedriga chiedendo quali soluzioni siano state elaborate per garantire il ritorno in sicurezza di queste figure professionali che si occupano dei soggetti più a rischio della nostra regione, anziani e persone non autosufficienti” dichiara oggi il consigliere di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.

“Mi auguro giungano al più presto da parte della Giunta regionale risposte in merito e rassicurazioni circa il fatto che tutto venga gestito per garantire la massima sicurezza dei soggetti coinvolti, in primis gli assistiti da queste figure professionali che, spesso, sono anziani e di conseguenza più a rischio di gravi conseguenze se dovessero contrarre il Covid-19".

“Badanti e colf sono ormai insostituibili in molte delle nostre famiglie. Le regole che le riguardano sono al centro di un grave problema che coinvolge pesantemente lavoratori, famiglie e istituzioni: dopo il peggioramento della situazione nell’Est europeo, con l’impennarsi della curva dei contagi, sono state messe in atto diverse procedure di sicurezza e prevenzione, fra cui il blocco delle frontiere di rientro dalla Moldavia e dall’Ucraina, quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo da Romania e Bulgaria e tampone obbligatorio per le persone provenienti dalla Croazia".

Il problema riguarda da vicino la nostra regione, in quanto in Fvg, secondo gli ultimi dati Inps, sono oltre 19.000 i soggetti che operano come colf o badanti, di cui 11.000 provenienti proprio da questi Paesi. “Le nuove prescrizioni hanno un peso insostenibile per molte famiglie già in difficoltà. In particolare i lavoratori che devono effettuare l’auto-quarantena e che non possiedono una propria abitazione (in quanto spesso queste persone vivono 24 ore su 24 con l’assistito e sono domiciliate presso di esse) o se gli spazi nella casa dell’anziano non permettono un adeguato isolamento, dove dovranno andare per garantire la sicurezza? Chi deve sostenere gli ulteriori costi? Il datore di lavoro oppure il sistema della quarantena deve essere organizzato da chi si occupa di politiche sociali, prevenzione, salute e protezione civile?”, conclude Honsell.

"La quarantena imposta a chi proviene dai Paesi balcanici e dall'Est Europa, rischia di mettere in serie difficoltà lavoratrici e lavoratori, ma anche le molte famiglie che si avvalgono di collaboratrici provenienti da Paesi per i quali sono previste misure di sicurezza sanitarie. La Giunta, con un nostro odg, si era impegnata a sostenere queste problematiche, ma risposte ancora non se ne vedono, ne tantomeno le necessarie strutture per la quarantena". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau che, insieme alla collega Mariagrazia Santoro, ha presentato un ordine del giorno accolto dalla giunta per garantire un sostegno straordinario alle famiglie, anche individuando strutture specifiche per lo svolgimento della quarantena.

"A un mese dall'impegno della Giunta e soprattutto a fronte dell'acuirsi del problema, non essendoci evidenze sulle necessarie risposte, abbiamo sollecitato nuovamente l'assessore attraverso un'interrogazione per fare chiarezza su quali siano i protocolli messi a punto dal Servizio sanitario regionale e quali le iniziative per mantenere l’impegno preso a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno".

In questi ultimi mesi, fa sapere Da Giau, "anche attraverso le associazioni di categoria, abbiamo raccolto le preoccupazioni di tante famiglie e lavoratrici straniere alle prese con l'obbligo di rispettare i 14 giorni di quarantena al ritorno dai viaggi consentiti nei loro Paesi d’origine. Queste assistenti familiari che si prendono cura dei nostri anziani e malati, risiedono nelle abitazioni degli stessi assistiti, soggetti già a rischio elevato. Non è quindi difficile comprendere la portata del problema nell’impossibilità di convivere con anziani e malati e parallelamente di avere altra possibilità di domicilio durante la quarantena".