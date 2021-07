Collio, Lega a supporto della candidatura Unesco

“Il Tour La Giusitizia si fa strada! è stata l’occasione per far conoscere all’onorevole Toccalini le eccellenze vitivinicole della zona del Collio, realtà che ben rappresentano peculiarità e identità di questo territorio”. Così il consigliere regionale Diego Bernardis in merito alla visita, insieme ai coordinatori federale e nazionale della Lega Giovani, Luca Toccalini e Andrea Tomasella, alle aziende Pascolo di Ruttars e Zorutti di Lonzano.

“Il fattore umano - aggiunge l’onorevole Luca Toccalini - è il valore aggiunto, assieme alla grande passione e alla professionalità, per arrivare a produrre delle eccellenze vitivinicole conosciute ed esportate in tutto il mondo”.

“Queste terre e queste comunità - continua ancora il coordinatore federale - sono un esempio, anche grazie a progettualità come la candidatura al Patrimonio Mondiale Unesco del Collio/Brda/Cuei, che intendiamo assolutamente supportare e promuovere”.

“Ringrazio - conclude Bernardis - gli imprenditori per l’accoglienza e la disponibilità e rivolgo loro i miei più sinceri complimenti per la passione e la dedizione che mettono nel loro lavoro”.