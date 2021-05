Colori delle regioni, si studia la revisione dei parametri

Si avvicina metà maggio, periodo ipotizzato dal Governo per il primo ‘tagliando’ dell’ultimo decreto Covid. Il primo focus sarà sui numeri: la curva dei contagi, in tutta Italia, si conferma in discesa, con la gran parte delle regioni in giallo e solo Valle D’Aosta, Sardegna e Sicilia in arancione. Nei prossimi giorni si dovrebbero vedere gli eventuali effetti delle prime aperture, con la speranza che non incidano sui nuovi casi.

I parametri che hanno fin qui permesso di assegnare i colori sulla base della fascia di rischio, però, potrebbero presto cambiare. Era stato il governatore Massimiliano Fedriga, su input della Conferenza delle Regioni, a chiedere una modifica del metodo di classificazione. Nel mirino, in particolare, l’indice Rt che, fin qui, ha avuto molto peso, portando al passaggio diretto in zona arancione sopra l’1 e a quella rossa sopra l’1,25.

Con un numero in generale più contenuto di casi, questo parametro – aveva precisato Fedriga – rischia di essere meno affidabile. “Non possiamo immaginare che questa estate, nel pieno della stagione turistica, una regione che passa da due a otto contagi si ritrovi in zona rossa proprio perché schizza l’Rt...”.

La richiesta è ora al vaglio del Comitato tecnico scientifico, che sta lavorando alla revisione dei parametri assieme ai tecnici delle Regioni. La soluzione che si sta delineando è dare un ruolo più importante all’incidenza e all’Rt ospedaliero, ovvero al numero dei ricoveri Covid, che non farebbe scattare con facilità la fascia arancione per chi è in bilico.

Accanto ai numeri, l’altro fronte caldo è quello del calendario delle riaperture, con il tema – da settimane al centro dello scontro politico – del coprifuoco. L’ipotesi più probabile è che un limite agli spostamenti, per il momento, rimanga, anche se potrebbe essere spostato dalle 22 alle 23, accogliendo la richiesta delle Regioni.

Da definire, poi, la ripartenza del settore wedding – ipotizzata per metà giugno – ma anche i centri commerciali (che proprio oggi hanno inscenato una protesta nazionale) chiedono di ripristinare quanto prima la possibilità di apertura nei weekend. Una richiesta che potrebbe essere accolta prima della fine del mese, forse già dal weekend del 22-23 maggio. Restano, poi, i locali, che spingono per potrer accogliere prima d'inizio giugno i clienti anche all'interno, come anche anche piscine e palestre, ancora al palo.