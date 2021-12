Come prevenire la corruzione

"Rafforzare gli anticorpi del sistema pubblico rispetto ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni mafiose, anche in vista degli ingenti investimenti per l'attuazione del Pnrr". È l'auspicio espresso da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, nel corso dell'incontro formativo organizzato a Udine dall'Osservatorio regionale antimafia e centrato sul tema della prevenzione della corruzione, con le relazioni affidate ai dirigenti regionali Mauro Vigini e Stefano Patriarca e la partecipazione dei delegati ai tirocini delle Università di Udine e Trieste, Paolo Cuomo e Angelo Venchiarutti.

"Se è vero che in Friuli Venezia Giulia - ha osservato ancora il presidente - viviamo una situazione tranquilla rispetto a corruzione e infiltrazioni, sarebbe un errore abbassare la guardia, anche perché i territori ricchi del nord sono spesso presi di mira dalle mafie per il riciclaggio di denaro sporco".

Zanin ha lodato l'azione svolta dall'Osservatorio presieduto da Michele Penta, sottolineando la scelta originale del Fvg che, "unica regione in Italia, ha istituito questo organismo con elementi terzi rispetto alla struttura del Consiglio regionale, mentre altrove l'Antimafia è una vera e propria commissione consiliare, con la presenza di esponenti politici. Noi abbiamo invece voluto sottolineare la terzietà degli organi di garanzia, che devono avere al loro interno competenze tecnico-scientifiche su cui è più facile innestare la decisione del legislatore". L'incontro di oggi era una delle tappe del percorso formativo intrapreso dalle studentesse Luisa Pizzol ed Eleonora Carpené, che stanno svolgendo il loro tirocinio all'interno dell'Osservatorio. "E questo esalta - ha sottolineato Zanin - quella che viene chiamata la terza missione dell'Università: la relazione con il territorio, al servizio del progresso della comunità".

Dopo l'introduzione di Penta - che ha ribadito l'importanza della collaborazione con gli Atenei perché attraverso la formazione è possibile consolidare gli argini della società civile rispetto alla corruzione - è toccato a Vigini, responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, spiegare e inquadrare i contenuti della legge 190 del 2012. Anche attraverso un excursus storico, Vigini ha sottolineato un doppio approccio al tema del rispetto della legge, la differenza tra "norma" e "valore", con una serie di esempi pratici e di attualità.

L'obiettivo della pubblica amministrazione, è stato sottolineato, è lavorare per il cittadino e per il bene comune. "Non bisogna fare un concorso solo per sistemarsi, per risolvere la propria vita - ha osservato anche il presidente Zanin - perché l'azionista di riferimento in questo caso è il bene della gente, l'interesse pubblico".

Patriarca, vicesegretario generale del Consiglio regionale e responsabile di trasparenza e prevenzione della corruzione, ha parlato della percezione del rischio corruttivo, illustrando poi i contenuti del Piano triennale di prevenzione, un documento di 196 pagine che propone un'ampia analisi del contesto. Il dirigente si è soffermato anche sui rischi connessi a una gara pubblica, osservando come "la piattaforma telematica, che traccia tutto, ha oggi il vantaggio di dare certezze su quanto è stato depositato: non è più possibile cambiare una busta con un'altra o aggiungere a penna una cifra...".

Cuomo e Venchiarutti sono intervenuti da remoto per ribadire, da parte delle Università di Udine e Trieste, l'importanza della collaborazione multidisciplinare con l'Osservatorio, mentre il presidente Penta ha voluto elogiare la struttura per il lavoro svolto, dalla dirigente del Servizio organi di garanzia Roberta Sartor a Cristiana Crosetto, tutor delle due studentesse tirocinanti.