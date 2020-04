Martedì 21 aprile, alle 11, in diretta Facebook dalla pagina ufficiale del Pd del Friuli Venezia Giulia, il responsabile Economia del partito, Renzo Liva, parlerà dell’emergenza economica correlata alla pandemia Covid19: come ripartire in Fvg? Problemi, priorità e scelte, difficili ma da fare, per resistere alla crisi e costruire il futuro.