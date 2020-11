Come sarà il Natale 2020?

Già da diverse settimane, si è acceso il dibattito sul Natale e le feste di fine anno. Un periodo che, al di là del suo profondo significato religioso, costutuisce per molte attività uno dei momenti più importanti per il fatturato, che può valere fino al 30% per alcuni settori economici.

Come sarà, quindi, il primo Natale nell'epoca del Covid? Per capirlo nel dettaglio bisognerà guardare all'evoluzione dei dati delle prossime settimane e attendere il nuovo Dpcm (l'attuale è in vigore fino al 3 dicembre) nel quale, molto probabilmente, saranno già contenute anche disposizioni ad hoc per le feste natalizie.

Mentre continua il confronto con le Regioni per una revisione dei 21 parametri e dell'algoritmo per interpretarli, fortemente voluto dal Presidente Massimiliano Fedriga, il Governo pare comunque intenzionato a mantenere la suddivisione in base alle 'fasce di rischio'. Il Paese, insomma, dovrebbe rimanere 'a colori', sperando che siano sempre meno i territori ad alto rischio e ci si possa il più possibile uniformare sul 'giallo'.

Se i numeri del contagio lo permetteranno, dovrebbe essere possibile spostarsi tra le regioni, specie per ricongiungimenti familiari, mentre sicuramente non ci saranno deroghe per feste e ritrovi in piazza a Capodanno.

Nei giorni scorsi, è stato il premier Giuseppe Conte a entrare in argomento: "Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio; veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili. Ma pensiamo che sarà possibile scambiarci i doni e permettere all'economia di crescere".

Il primo obiettivo, quindi, è quello di garantire lo shopping, consentendo ai negozi e ai centri commerciali di rimanere aperti in una fascia oraria più ampia, anche nel weekend, per consentire a tutti acquisti in sicurezza ed evitare assembramenti.

Potrebbero essere ridotte anche le restrizioni sui locali, mentre sul fronte di cene e pranzi in famiglia non ci saranno divieti (comunque difficilmente applicabili casa per casa) ma forti raccomandazioni a limitare al massimo il numero dei commensali. "Questo Natale - ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ospite ieri a 'Otto e mezzo' su La7 - dobbiamo sforzarci di essere il meno numerosi possibile, perché più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente e maggiore è il rischio. Limitiamoci a incontrare gli affetti più cari, siano essi parenti o amici".

"Dobbiamo evitare di vedere il bis dell'estate", ha detto ancora Zampa. "Se i dati, da qui al 10 dicembre, indicassero un calo e, quindi, avessimo risultati discreti delle misure introdotte con l'attuale Dpcm, non possiamo immaginare che ci sia di nuovo un allentamento dei comportamenti". Non ci possiamo permettere, insomma, un liberi tutti "che potrebbe scatenare una terza ondata. E sicuramente saranno vietati cenoni, feste private e nelle piazze, specie a Capodanno".