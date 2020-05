Come si andrà a scuola in Fvg?

Con un’interrogazione depositata in Consiglio regionale, il Consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Basso si è rivolto all’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, chiedendo in che forma la Regione sia stata coinvolta nella redazione del piano scolastico di ripartenza che il Ministro Lucia Azzolina intende applicare dal prossimo settembre e quali interventi intenda agire a garanzia della partenza del nuovo anno scolastico, evidentemente pregiudicato dalle scelte del Ministero dell’Istruzione.

"Mi sono sentito di sollecitare un tema – specifica Basso - che sta ingenerando confusione e sconforto nelle famiglie, in quanto le presunte risoluzioni che la Ministra così maldestramente comunica non incontrano in nessun modo le necessità e la buona gestione né del tempo familiare e lavorativo dei genitori, né dell’organizzazione scolastica di corpo docente e spazi adibiti all’insegnamento".

In particolare, il consigliere Basso ha posto l’accento sulle presunte turnazioni a cui i ragazzi delle scuole sarebbero sottoposti, e che vedrebbero solo la metà di una classe alla volta impegnata in aula, mentre il resto “contenuto” in altro spazio, non si capisce ancora bene a fare cosa e sotto il controllo di chi.

"Premesso che le linee guida da seguire per ritornare sui banchi di scuola non sono ancora state chiarite e al momento circolano versioni contrastanti e drammaticamente confuse –continua Basso-, ciò che sta giustamente preoccupando le famiglie è la previsione di un'ulteriore alternanza tra didattica in presenza e online per le scuole secondarie, e in presenza con classi divise in gruppi per quelle del I ciclo. Ci chiediamo come e chi gestirà l’accesso agli istituti che, sembra, dovrà avvenire a gruppi scaglionati ed in diversi orari, o la parte degli studenti che non sarà in aula a far lezione ma in altri spazi, anche aperti, ancora da definire e da individuare".

"In una situazione che vede la scuola già incerta nel ripartire con l’adeguato numero di docenti di ruolo e l’intestardirsi della Ministra nel voler indire comunque il “concorsone” per nuovi insegnanti, quando basterebbe attingere alle graduatorie di personale attualmente precario ma con titoli ed esperienza, si aggiunge ora anche l’incertezza e la criticità di un sistema che getterebbe nella difficoltà estrema famiglie, studenti, docenti ed Istituzioni, che dovrebbero gestire spazi e modalità nuove, avvalendosi anche di nuove figure da inserire per coprire il tempo scuola", conclude Basso.