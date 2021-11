Come ti vedi in Europa nei prossimi decenni?

12 mila euro da distribuire a una decina d'istituti superiori dell’intero Friuli Venezia Giulia nel nome dell’Europa unita: il progetto porta la firma di Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, in collaborazione con il Consiglio regionale.

Il bando scuole, giunto alla sua quinta edizione, punta a favorire il dialogo e la riflessione sul futuro comunitario dei più giovani. “Quest’anno festeggiamo gli 80 anni di Ventotene, il manifesto di Altiero Spinelli che gettò le basi dell’Europa dei popoli una volta cessati gli orrori della guerra", ha commentato al proposito Franco Brussa, presidente di Aiccre Fvg. "Non potevamo, quindi, non dedicare il concorso 2021 a questa ricorrenza così importante per la nostra storia. Ai ragazzi e alle loro scuole chiediamo d'impegnarsi in approfondimenti e opere che raccontino come si vedono di qui ai prossimi decenni in un contesto prettamente europeo. Le generazioni di domani si trovano di fronte a scenari completamente nuovi e inesplorati ma che i padri fondatori dell’Unione come Spinelli avevano già adombrato nei loro avveniristici ideali”.

Dello stesso avviso il presidente del Consiglio regionale, Pier Mauro Zanin, che guiderà la commissione di esperti chiamata a valutare i lavori degli studenti. Le premiazioni avverranno il 9 maggio nella sala consiliare in occasione della festa dell’Europa unita. I fondi stanziati sono completamente a carico di Aiccre e serviranno all’acquisto di materiali e iniziative di inclusività. Due le sezioni per partecipare, una di formazione tecnica e una creativa. Possono iscriversi le ultime tre classi di qualsiasi istituto superiore della regione.