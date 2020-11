Comincia l'iter della manovra di bilancio 2021

Martedì 24 e mercoledì 25 giornate per lo più dedicate all'Aula, giovedì 26, venerdì 27 e lunedì 30 interamente alle Commissioni: questa l'organizzazione dei lavori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per la chiusura di novembre.

Quanto a martedì, a dare il via alla due giorni sarà la trattazione del disegno di legge 113 con l'abbinata proposta di legge 76 in materia di diritto allo studio. Relatori di maggioranza saranno i consiglieri Sibau (Progetto Fvg/Ar), Turchet (Lega) e Capozzella (M5S), di minoranza Da Giau (Pd) e Honsell (Open Fvg). A seguire ci sarà l'esame della proposta di legge nazionale 13 in tema di subappalto, che la IV Commissione ha già respinto ma che la prima firmataria, Santoro (Pd), ha voluto portare comunque all'attenzione dell'Assemblea nella sua interezza e ne sarà relatrice di minoranza, con Tosolini che si contrapporrà come relatore di maggioranza.

La pausa antimeridiana dei lavori sarà sfruttata dalla V Commissione consiliare, che Bernardis (Lega) ha convocato affinché esprima un parere sulla delibera giuntale avente ad oggetto le norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione, con la determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i Comuni in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

Diverso tenore per mercoledì 25, con le interrogazioni a risposta immediata (Question Time) dei consiglieri alla Giunta, il Bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e otto mozioni: la 203 che Bolzonello illustrerà inerente il Recovery Fund; la 201 di Ussai (M5S) sulla filiera regionale della ristorazione ospedaliera; la 204 con cui Centis (Citt) parlerà di rete di uffici di prossimità; la 205 sulla valorizzazione delle opere del poeta Cappello, primo firmatario Di Bert (Progetto Fvg/Ar); la 214 che Moretuzzo (Patto) ha depositato sulla Politica agricola comune 2021-2027; la 186 della Piccin (FI) sullo scalo Trieste Airport; la 57 con cui Barberio (FdI) solleverà la questione dell'eliminazione della morra dalla tabella dei giochi proibiti; la 187 di Moras (Lega) in merito all'inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza.

Se le sedute d'Aula, oltre alla V Commissione, si svolgeranno regolarmente in sede a Trieste e con il consueto orario (dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30), le Commissioni dei giorni appresso si terranno in modalità telematica e la loro pubblicità sarà garantita attraverso la trasmissione in diretta streaming, audio e video, sul sito web del Consiglio del Fvg.

Giovedì 26, con inizio alle 10 e fino alle 12, la I Commissione presieduta da Basso (FdI) ascolterà dall'assessore regionale alle Finanze l'illustrazione degli strumenti della manovra di bilancio 2021, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2021; il ddl 116 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023"; il ddl 117 "Legge di stabilità 2021"; il ddl 118 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023". Subito dopo, ci sarà l'audizione del presidente del Consiglio delle autonomie locali su Stabilità e Bilancio di previsione.

Come di consueto, i documenti della sessione di bilancio passeranno al vaglio delle Commissioni per le parti di merito. Al momento, il calendario è così formulato: giovedì 26 stesso, alle 14.30, comincerà la II Commissione di Budai (Lega); il giorno dopo, alle 10, la parola passerà alla III Commissione di Moras e, alle 14.30, alla IV della Piccin; lunedì 30 si riuniranno la V Commissione di Bernardis alle 10 e alle 14.30 la VI di Sibau.

L'iter già prevede che la I Commissione torni a ritrovarsi, questa volta in presenza occupando gli scranni dell'Aula, martedì 1, mercoledì 2 ed eventualmente giovedì 3 dicembre, con inizio alle 10 e per l'intera giornata, per l'esame e l'approvazione degli strumenti finanziari.