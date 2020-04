Commenti su un 'colpo di stato', polemiche su Ciriani

Non è passato inosservato uno scambio di commenti su Facebook nel quale, a un cittadino che inneggiava a un 'colpo di Stato' a Roma, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha dato seguito, senza censurare l'idea. Il post ha suscitato subito polemiche, alle quali il sindaco ha risposto: "Se non sa distinguere una battuta che esclude qualsiasi aggancio con la realtà da un tentativo di golpe, offende me e la sua intelligenza. Non mi faccio intimidire dai moralisti del web come lei, dai guardiani del pensiero che chiudono gli occhi dinanzi a intere pagine di insulti politici (reali) nei miei confronti. Se siamo arrivati a meschinità come l'indignazione per battute che tali sono e restano, è perché non avete altri argomenti per attaccarmi. La questione finisce qui. La gente muore, i cittadini sono reclusi, io sono h24 a disposizione della mia comunità e non ho bisogno del vostro ditino alzato per mostrare il mio impegno istituzionale e il rispetto del mio ruolo, oggi come ieri", ha scritto Ciriani, replicando a chi lo contestava.

La replica del primo cittadino non ha convinto diversi esponenti politici, a cominciare dal deputato del Movimento Cinque Stelle Luca Sut che commenta: "Non fa ridere per niente, se l’utente di un social paventa - altrettanto scherzosamente - un colpo di Stato in Italia. Perché un rappresentante delle istituzioni dovrebbe conoscere il limite del consentito, dentro e fuori l’Aula consiliare, rimanendo un esempio civico anche nella replica a un commento ironico come quello che leggiamo. Viviamo credo il momento più drammatico della storia repubblicana, da ridere c’è ben poco, men che meno attraverso infelici battute da bar di natura sovversiva che, per rispetto istituzionale, non dovrebbero neanche sfiorarci".

"Sorrideremo diversamente, quando tutto questo sarà finito, senza mai dimenticare le regole di buon gusto di un amministratore pubblico", conclude Sut.

"Il sindaco Ciriani dovrebbe essere molto più cauto e rispettoso nei confronti delle Istituzioni e del suo ruolo di sindaco: non ci si fa beffe degli organi dello Stato e non si scherza su cose pesanti come un colpo di Stato. Spero che Ciriani al più presto si scuserà e rimetterà sulla via diritta anche il suo interlocutore", è il commento del segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli.

Alle polemiche si aggiunge anche Leu- Sinistra Italiana che, come riferisce l'esponente Fvg Serena Pellegrino, si prepara a presentare un'interrogazione parlamentare a firma dell'onorevole Nicola Fratoianni. “Mi è stato segnalato che il sindaco di Pordenone (Fdi) su Facebook mentre qualche suo amico gli scrive e gli propone “di prendere un po’ di militari, andare a Montecitorio, destituiamo quei quattro farabutti inetti, traditori della Patria ecc...” invece di rispondergli che scrivere queste cose è da perfetto idiota, ci si mette a scherzare amabilmente, sostenendolo. Ora che questa vicenda è diventata di dominio pubblico, il sindaco dirà, come capita di solito quando vengono beccati, che stava scherzando. Sarebbe bene che con le Istituzioni democratiche non ci scherzasse", spiega Fratoianni.

“Questa destra - prosegue l’esponente di Leu - da una parte istericamente denuncia che il Parlamento deve essere aperto, e dall’altra fa vedere il suo vero pensiero sulla democrazia: una destra inconcludente e pericolosa. Ora non sarebbe male che il Prefetto di Pordenone spiegasse a questo sindaco che con le Istituzioni non si scherza. In attesa delle scuse - conclude Fratoianni - noi comunque presenteremo sulla vicenda un’interrogazione alla ministra dell’Interno", conclude Fratoianni.