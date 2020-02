Commissione Civex, focus sui Balcani

Il presidente del Consiglio regionale Fvg Piero Mauro Zanin ha preso parte, oggi a Bruxelles, ai lavori del Comitato europeo delle Regioni (CdR) e, in particolare, della Commissione Civex di cui è componente effettivo. Nella Commissione, che si occupa dei temi riguardanti cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni, il Friuli Venezia Giulia conta fra i componenti anche il governatore della Regione, rafforzando così la presenza che già nella scorsa legislatura aveva consentito di seguire da vicino tematiche di grande interesse per la nostra collocazione geopolitica.

Un aspetto sottolineato dal presidente dell'Assemblea legislativa Fvg che ha evidenziato l'importanza delle relazioni coltivate con i Paesi esterni all'Ue: un quadro di rapporti di vicinato con l'Europa dell'Est, i Balcani e il Nord Africa con specifico riferimento ai Paesi affacciati sul Mediterraneo, con i quali - in particolare la Libia inserita nella cosiddetta iniziativa di Nicosia - proprio sotto l'egida del Comitato delle Regioni sono stati avviati progetti di cooperazione che, pur non avendo raggiunto traguardi definitivi anche a causa della situazione contingente, hanno consentito di tessere un fitto reticolo di contatti con realtà locali e di base utili a mantenere viva una operatività proiettata nel futuro, tanto in campo istituzionale quanto economico.

Continuare a tessere questa tela di relazioni è il compito che il Comitato delle Regioni promuove costantemente e al quale il Friuli Venezia Giulia aderisce attivamente. L'impegno è stato ribadito anche alla luce degli argomenti finora affrontati, centrati sulle sfide per la democrazia locale nei Balcani occidentali, sull'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici digitali per rafforzare la governance locale e la democrazia rappresentativa, sul futuro dell'Europa e dei suoi valori, nel quadro del programma di lavoro per il 2020, anno cruciale del ciclo istituzionale in cui l'avvio dell'agenda strategica dell'Ue si intreccia con il primo anno di mandato della nuova Commissione europea e con le fasi finali del negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il presidente dell'Assemblea legislativa sarà anche domani a Bruxelles per partecipare ai lavori della Commissione Enve che si occupa di clima ed energia.