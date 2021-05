Commissioni al lavoro su salute e occupazione

Nel corso della settimana tra il 24 e il 30 maggio l'attività del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si concentrerà prevalentemente sulle attività delle singole Commissioni. Nello specifico, tra audizioni, pareri da esprimere su deliberazioni giuntali e una proposta di legge da esaminare, l'attenzione sarà rivolta soprattutto ai temi della salute, del rilancio delle attività culturali e sportive, dei dragaggi e della ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, passando anche attraverso il polo termale di Grado, le celebrazioni in memoria della tragedia del Vajont e il tributo alla solidarietà e al sacrificio degli alpini.

La prima Commissione consiliare a ritrovarsi nell'emiciclo di piazza Oberdan a Trieste, convocata alle 10 di martedì 25 maggio dal suo presidente Ivo Moras (Lega), sarà la III. L'ordine del giorno prevede l'audizione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sul tema delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19.

Doppio appuntamento, invece, per l'immediatamente successiva giornata di mercoledì 26 maggio che vedrà impegnate sia la V che la II Commissione. La prima, presieduta da Diego Bernardis (Lega), a partire dalle 10 si occuperà di un nutrito ordine del giorno che sarà aperto dall'espressione di due pareri in merito ad altrettante deliberazioni della Giunta regionale. L'attenzione sarà inizialmente incentrata sul Programma 2021 per la celebrazione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont, per poi passare all'avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive.

In tale contesto verrà considerata anche la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, comprensiva di occasioni di lavoro da offrire ai lavoratori dei settori culturale e sportivo, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o di chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Bando Ripartenza Cultura e Sport).

Infine, sempre per la V Commissione, arriverà il momento di occuparsi dell'illustrazione e dell'esame della proposta di legge 137, dedicata al tema della riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli alpini, inoltrata su iniziativa del consigliere regionale Elia Miani (Lega), primo firmatario con il supporto di altri colleghi del Carroccio e le sigle aggiunte in seguito anche dai consiglieri del Progetto Fvg/Ar.

Nel primo pomeriggio di mercoledì toccherà invece ad Alberto Budai (Lega) il compito di dirigere i lavori della sua II Commissione permanente che, con inizio alle 14.30, concentrerà l'attenzione soprattutto sull'audizione dell'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini. A lui il compito di aggiornare i presenti sullo stato di avanzamento lavori del polo termale di Grado, affiancato dagli interventi del direttore generale di PromoTurismoFvg, Lucio Gomiero, e del sindaco del Comune di Grado, Dario Raugna. Una volta archiviato questo punto all'ordine del giorno, quindi, i commissari saranno impegnati nell'espressione di un parere sulla deliberazione della Giunta regionale 621 che verte sul Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi delle norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Un'ulteriore e triplice audizione è in programma anche giovedì 27 maggio quando, alle 10, i componenti della IV Commissione saranno convocati dalla presidente Mara Piccin (Forza Italia) per essere informati sulla gestione delle attività di dragaggio nel periodo 2013-21 direttamente dalla voce dei tre assessori regionali competenti in materia: Fabio Scoccimarro, Graziano Pizzimenti e Sergio Emidio Bini. Su questo argomento sono stati invitati a partecipare anche i componenti della II Commissione.