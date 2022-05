Comunali a Ronchi, ecco i cinque candidati

Ronchi dei Legionari si avvicina alle elezioni del 12 giugno. Cinque, come preannunciato, gli aspiranti alla carica di primo cittadino.

Ai nastri di partenza ci saranno Vincenzo Borgia, candidato sindaco per la Lista Civica Borgia, Progetto Fvg, Noi con l'Italia e Per Borgia sindaco con Lega e Fratelli d'Italia, Sara Bragato, sostenuta da Ronchi2030, Obiettivo Giovani e La Sinistra Ronchi bene comune, Mauro Benvenuto, che sarà appoggiato da Partito Democratico, Ronchi al centro e Ronchi Domani, Massimo Di Bert, leader di Ronchi Nuova Era e Vermegliano Domani e Livio Vecchiet, il sindaco uscente che correrà con Insieme per Ronchi e Idee in Comune.

Ad appoggiarli 14 liste ed un esercito di 232 candidati. I ronchesi che si recheranno alle urne saranno 10.176, di cui 4.916 uomini e 5.260 donne. Saranno 10 le sezioni elettorali. Dalla numero 1 alla numero 6 , quelle che raggruppano vie e piazze del centro città, ma anche del quartiere di San Vito, troveranno posto alla scuola elementare di via Fratelli Cervi, mentre dalla 7 alla 10, ovvero quelle che fanno riferimento ai rioni di Soleschiano, Vermegliano e Selz, funzioneranno alla scuola elementare “Leonardo Brumati” di via del Capitello.

A Ronchi dei Legionari, che conta meno di 15mila abitanti, non è previsto il voto disgiunto. E non si prevede nemmeno il ballottaggio. Dunque chi avrà raggiunto il più alto numero di preferenze avrà vinto.

Un vero tour de force quello che aspetta al personale del servizio elettorale, coordinato dal segretario generale, Rita Candotto e dal responsabile, Roberto Dessenibus, ma anche a quello di altri servizi, operai comunali in testa.

In Ronchi2030 ci sono, come annunciato, Franco Iurlaro, ex dipendente comunale, ma la lista è aperta da un'esordiente, Annalista Laurenti. All'interno i due consiglieri uscenti del Movimento 5 Stelle, Lorena Casasola e Denis Deiuri e Giovanni Degenhardt, già Ronchi Viva.

A guidare Obiettivo Giovani, lista formata da tutti under 30, c'è Federico Paoli. Insieme per Ronchi candida gli assessori Paola Conte, Tazio Furlan e Alessandro Troiano, ma anche l'ingegnere senegalese Papa Mbonde Diodio Fall che aveva regalato al Comune le mascherine allo scoppio della pandemia. Al suo interno anche l'ex presidente della Pro Loco, Valter Tomaduz.

Fanno parte della squadra di Idee in Comune l'assessore Elena Cettul, ma anche i consiglieri Lucio Aiani e Fabrizio Bertini.

Ronchi al centro, a sostegno di Mauro Benvenuto, presenta gli ex di Insieme Edi Ciesco e Maurizio Piani, ma anche Monica Laurenti che, nel 2016, era stata eletta nella fila del Partito Democratico. E proprio il Pd ripresenta Savio Cumin e Gianluca Masotti, ma spunta anche Sandro Soranzio di Articolo 1. Soranzio ha un passato da assessore e presidente del consiglio comunale.

Clamorosa l'uscita di scena di Enrico Masarà che non trova casa in nessuna lista.

Ronchi Domani è guidata da Bruno Barbon. Completate anche le liste a sostegno di Massimo Di Bert. A guidare Ronchi Nuova Era è Christian Borri, mentre accanto a Liviana Nicoli, in Vermegliano Domani, spiccano la commerciante Laura Miniussi e Laura Miorin, presidente del Mosaiko Ceramiko Isontino.

Presentate anche tutte le 4 squadre che sostengono la candidatura a sindaco di Vincenzo Borgia. A guidare la lista civica con il suo nome la ben nota Alessandra Marocco, ma anche il presidente dei New Black Panthers, Mario Besio. Scorrendo i nomi spuntano anche l'ex consigliere della Lega, Michele D'Urso e Giancarlo Cicciarella, presidente de “Il sorriso di Paola”. Guida Progetto Fvg l'assessore Erika Battistella. A guidare Lega e Fratelli d'Italia il consigliere Salvatore Acampora, mentre in Noi per l'Italia troviamo il presidente di Informest, Boris Dijust, l'ex assessore Marta Bonessi e l'ex Pd, Vittorio Pella.