Comunali di Udine, candidatura di Ivano Marchiol

Le persone al centro è lo slogan scelto per la candidatura a sindaco di Udine di Ivano Marchiol che, sabato 21 gennaio, alle 12, al bar al Vecchio Tram, in piazza Garibaldi 15, si presenterà assieme alle liste che lo sostengono.

“L’impegno costante per una città vivibile, lanciata verso il futuro senza lasciare indietro nessuno. Una città inclusiva, bella in grado di attirare nuovamente interesse. Un modo di fare politica capace di scelte condivise, dove le decisioni siano sempre frutto di uno sforzo collettivo… e la grande voglia di dimostrare a tutte e tutti che non sono utopie, ma il domani che possiamo realizzare assieme” commenta Marchiol.