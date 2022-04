Comunali, Io Amo Udine e Liberi Elettori scendono in campo

Sabato 2 aprile, alle 15, all’Hotel Là Di Moret (sala Margherita), sarà annunciata la discesa in campo della coalizione civica composta dalle liste ‘Io Amo Udine’ e ‘Liberi Elettor’”, in vista delle elezioni comunali 2023. “La coalizione sarà autonoma, terza, equidistante, rispetto agli schieramenti partitici di centrodestra e centrosinistra. Le ragioni di questa scelta saranno spiegate ed evidenziate nel corso del dibattito”, annunciano i protagonisti in una nota.

Relatori dell’incontro e promotori della coalizione civica sono l’avvocato Piergiorgio Bertoli, già presidente del Consiglio comunale di Udine; Irene Giurovich, giornalista; Daniela Perissutti, già assessore al Comune di Udine e presidente della lista Io Amo Udine; Edi Sanson, presidente dell’associazione “I tuoi diritti”; Paolo Cervellin, imprenditore del mercato ortofrutticolo di Udine e proprietario di due supermercati in città; Edoardo Marini, proprietario dell’Hotel Là Di Moret; professor Mario Gregori, docente di Economia e Marketing all’Università di Udine; Giuseppe Virgilio, commerciante e referente della lista Liberi Elettori; Stefano Salmè.

Dopo la conclusione del dibattito sulle elezioni comunali udinesi, il deputato al Parlamento europeo Sergio Berlato, in qualità di rappresentante del Nordest, illustrerà alla platea la sua battaglia politica per l’abolizione del Green Pass a livello nazionale ed europeo.