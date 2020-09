Comunali, nessun problema a Cividale

"Ci viene segnalato che in mattinata alcune persone disabili non hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di voto a causa di barriere architettoniche ai seggi. Esprimo grande rammarico per questa mancanza di attenzione verso i cittadini con difficoltà". Lo rende noto il candidato sindaco del centrosinistra nel comune di Cividale Fabio Manzini, dopo che alcuni cittadini hanno segnalato, direttamente o sui social network, di non aver potuto votare in quanto il loro seggio era inaccessibile.

Per Manzini "tutti i cittadini aventi diritto al voto devono avere uguali possibilità di esercitarlo, considerando che l'impossibilità di superare le barriere architettoniche non riguarda solo i disabili certificati, ma anche i cittadini con difficoltà motorie. Si può votare oggi fino alle 23 e dalle 7 alle 15 di domani".

Ricordando che "è possibile votare nei seggi accessibili da tutti portando con sé il proprio certificato di disabilità", Manzini auspica che "gli sgradevoli episodi avvenuti stamane non si ripetano".

Pronta la replica dell'assessore comunale Angela Zappulla, responsabile dei servizi demografici, che da questa mattina ha seguito con attenzione tutte le operazioni di voto. "Smentisco categoricamente qualsiasi problema e con ancora più forza possibili discriminazioni. Tutti i seggi sono regolarmente aperti e rispettano la normativa. Sono presenti anche i volontari dell'Avos, per aiutare le persone con problematiche di mobilità ad accedere alle urne".

"Quanto ai casi denunciati, che sono tre e tutti registrati questa mattina, si trattava di persone non munite dell'apposito certificato. I presidenti dei seggi li hanno invitati a ritornare, dal momento che le operazioni di voto erano consentite per tutta la giornata e anche dalle 7 alle 15 di lunedì. Insomma, siamo stati assolutamente rispettosi e tutto si sta svolgendo nel pieno rispetto delle norme".