Comunali, Pd soddisfatto per il voto di Trieste

"Siamo soddisfatti per come si profila il risultato di Trieste, ma fondamentale per dare un giudizio complessivo sarà il risultato definitivo del capoluogo. Partivamo da una sconfitta pesante alle regionali e adesso siamo in pista al ballottaggio. A Pordenone ci aspettavamo una partita difficilissima ma abbiamo superato il 30%. Il Pd è il primo partito quasi ovunque e dobbiamo ringraziare Zanolin, Russo e tutti i candidati per lo sforzo messo in campo. Dolorose le sconfitte di Muggia, Grado e San Vito. Russo ora ha le capacità per tessere relazioni ed un programma che può aprirsi alle istanze degli altri candidati. In sintesi, nelle citta reggiamo e cresciamo, su alcuni territori e nei piccoli centri abbiamo ancora difficolta". Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dei primi risultati delle comunali in Friuli Venezia Giulia.