Comuni, come farsi trovare pronti alla gestione del Pnrr

“Nei 153 Comuni della nostra regione con popolazione fino a 5.000 abitanti, di cui 131 con meno di 3.000, il fallimento del Comparto Unico ha prodotto l’endemica carenza di personale in termini numerici, ma soprattutto in termini di competenze adeguate ai compiti richiesti da una normativa, che è sostanzialmente la stessa per numero e complessità di adempimenti a quella di un Comune delle dimensioni di Trieste – spiegano la presidente regionale di Ancrel Rosa Ricciardi e il presidente del Comitato Scientifico Roberto Minardi -. I tentativi, poi, di riorganizzare con legge uffici e servizi, su base associativa volontaria od obbligatoria, non hanno prodotto il risultato sperato”.

La situazione si tinge poi di paradosso nei casi, non rari, in cui il segretario comunale deve seguire 4-5 Comuni, il sindaco svolge attività di gestione al posto dei funzionari mancanti, generando così un potenziale conflitto di interessi col rischio di pregiudizio all’iter amministrativo di alcuni atti.

A fronte di questa inadeguatezza amministrativa, il nostro Paese ha davanti 5 anni di intensa attività per realizzare con le risorse del Recovery Plan i 142 progetti previsti dal Pnrr, a titolarità ministeriale, ma per il 35-37% dei 191,5 miliardi (fonte Centro studi Camera e Senato) saranno realizzati dalle Regioni e dai Comuni.

Ovvero:

MISSIONE 1: trasformazione della pubblica amministrazione locale, turismo e cultura

MISSIONE 2: rivoluzione verde e transizione ecologica, piste ciclabili

MISSIONE 4: istruzione e ricerca, piano per asili nido e scuole dell’infanzia

MISSIONE 5: inclusione e coesione, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia

MISSIONE 6: Case della Comunità, non semplici poliambulatori ma più servizi con nuova mission di presa in carico della persona.

Nei prossimi mesi usciranno i bandi per la realizzazione dei progetti finalizzati a portare risultati tangibili e rilevanti all’economia regionale e nazionale entro il 2026. La Regione ha un ruolo molto importante di collegamento tra la struttura di controllo e monitoraggio impostata a Roma e i Comuni che vedranno finanziati i loro progetti. Essendo programmi basati sulle prestazioni, i risultati attesi devono essere descritti già nella proposta progettuale attraverso cronoprogrammi, indicatori di qualità (milestone) e indicatori di quantità (target). Importantissima per la selezione dei progetti è l’impatto che la realizzazione avrà per l’occupazione dei giovani e la conciliazione lavoro-famiglia per le donne.

Ogni ente locale attuatore, cioè destinatario delle risorse del Recovery Plan, deve quindi conoscere e ispirarsi alla nuova programmazione comunitaria 2021/27, e certamente rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo la logica della governance e coordinamento del Pnrr, che è ben riportata nel DL 77/2021, conv. L.108/2021. Nei Documento unico di programmazione (Dup) 2022-24 dovrà essere riportato come prioritario il progetto da presentare al finanziamento comunitario e una task force specifica dovrà seguirne le diverse fasi di realizzazione. È chiaro che stiamo parlando di progetti definitivi ed esecutivi che entrano nel Programma annuale e triennale dei lavori pubblici.

I PROBLEMI. A parere di Ancrel Fvg, tutti gli amministratori e dipendenti comunali, anche quelli dei Comuni piccoli, dovrebbero approfondire la loro conoscenza dell’articolazione della struttura della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché il fine di queste disposizioni è quello di portare a compimento nei tempi previsti i progetti indicati nel Pnrr stesso.

Ogni Consiglio comunale dovrebbe chiedere alla propria Giunta una relazione sulla capacità dell’attuale struttura amministrativa di concretizzare i programmi e i progetti approvati con il Dup nel triennio/quinquennio precedente. Il prossimo Documento unico di programmazione 2022-24 deve essere il frutto dell’autovalutazione dell’attività sviluppata dall’ente locale nell’ultimo quinquennio, per capire quali progetti a oggi non sono stati ancora conclusi con l’attuale organico, con l’attuale organizzazione del lavoro. Quali progetti ereditati dal mandato precedente sono ancora in piedi e soprattutto perché? Una relazione specifica dovrebbe fare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico per mettere in trasparenza il suo operare quotidiano con i cronoprogrammi delle fasi di realizzazione degli interventi con importo superiore ai 100.000 euro.

LA PROPOSTA. È però chiaro che senza una ‘segreteria tecnica’ come quella prevista a Roma dal Dl 77/2021 conv. in L108/2021, composta dal segretario comunale, da tutti i responsabili della gestione e dal revisore del conto, questa prima analisi non sarà portata a termine e soprattutto non sarà possibile programmare e progettare gli interventi del nuovo Dup 2022-24 con cronoprogrammi attendibili. Dato il numero insufficiente dei segretari (circa il 30% in servizio rispetto al numero dei Comuni) risulta indispensabile organizzare questa attività su base sovracomunale con la convenzione per una segreteria unica: un segretario comunale a tempo pieno per almeno 3 Comuni, non certo per la verbalizzazione dei lavori di Giunta e Consiglio, ma per la semplificazione delle procedure, per allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una amministrazione moderna. La riforma della pubblica amministrazione prevista dalla MISSIONE 1 deve arrivare fino ai piccoli Comuni.

Si inizia così a mettere un primo tassello per una gestione associata che nasce dal basso con le proposte dei tecnici, dipendenti comunali e revisore, con il contributo e coordinamento del massimo esperto di diritto amministrativo che è il segretario comunale.

Il Consiglio regionale deve farsi carico dell’inadeguatezza del maggior numero dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e può dare mandato alla Giunta di individuare e sperimentare un nuovo modello organizzativo e gestionale per fasce di popolazione, caratterizzato da una semplificazione dei flussi informativi, dalla programmazione e monitoraggio degli interventi sulla base di cronoprogrammi, da un controllo collaborativo concomitante per rispondere ai cittadini con nuova efficienza, efficacia, competitività e certezza di risultati nei tempi previsti.