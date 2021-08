Comunità di montagna della Carnia, bando per il nuovo Direttore

Indetta dalla Comunità di montagna della Carnia la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Ente. Il ruolo richiede, tra l’altro, comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale pubblica o privata e nella programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo di area vasta, attitudine a coordinare le figure apicali e a coordinarsi con gli amministratori comunali.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale e con esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, oppure, in alternativa, esperienza acquisita attraverso attività professionali attinenti alle funzioni da svolgere; sono inoltre richiesti la conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

I candidati interessati a partecipare alla procedura di selezione devono presentare domanda alla Comunità di montagna entro il 23 agosto. La domanda, corredata da curriculum vitae attestante il percorso culturale e professionale del candidato, può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata o raccomandata AR; in quest’ultimo caso fa fede il timbro postale.

Saranno ammessi alla selezione, che avverrà tramite colloquio con il Presidente dell’Ente, i candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso.

La procedura selettiva si concluderà con l’individuazione del soggetto ritenuto più idoneo e non con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito.

Il testo completo dell’Avviso è scaricabile dal sito, alla sezione Concorsi e Selezioni.