Comunità Sile, approvato il bando sicurezza

La Comunità Sile anche quest’anno è risultata beneficiaria del finanziamento regionale per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini. Il bando 2022 assegnerà 58.270,15 euro destinati ai cittadini residenti nei tre comuni che la compongono: Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini.

“Questo è l’esempio di come le collaborazioni fra comuni e amministrazioni hanno risvolti positivi e virtuosi per tutte le comunità coinvolte", affermano i sindaci della Comunità Sile. "Come sindaci è una soddisfazione lavorare in sinergia per ottenere risultati positivi per i propri cittadini e poter offrire servizi e opportunità diverse".

Il bando rimborserà le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza che i sindaci dei tre comuni hanno deciso di indirizzare solo a:



a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;b) condomini per le parti comuni.

L’importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a 3.000 euro e quello minimo è di 1000 euro. Il contributo erogabile è pari al 60% della spesa ammessa e, pertanto, non potrà essere superiore a 1.800 euro e inferiore a 600 euro.

Le domande si potranno presentare dal prossimo 21 novembre fino a martedì 31 gennaio 2023 alle 12.

Il bando con tutti i dettagli specifici per la richiesta di contributo e i modelli per la presentazione della domanda saranno scaricabili dal sito della Comunità Sile o dal sito dei singoli comuni appartenenti alla Comunità a partire dal 21 novembre.

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0434-636713 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, oppure inviare una mail a comunita.sile@certgov.fvg.it