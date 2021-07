Concertazione, in arrivo fondi per la montagna

“Grazie alla concertazione e all'impegno della Giunta guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, garantiremo i fondi sostanziali per lo sviluppo della montagna. Un risultato determinate per il territorio, del quale sono particolarmente orgoglioso, un lavoro importante che ho svolto in sinergia con gli amministratori locali e l’assessore Roberti”. Così Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del Consiglio regionale, commenta i nuovi contributi in arrivo per il tessuto economico regionale, in particolare quello montano.

“Grazie ai contributi, potremo assicurare investimenti in opere e progettazioni capaci di assicurare nuova linfa all'economia, e ovviamente di riflesso sull'occupazione, per l'intero tessuto del Friuli Venezia Giulia. In particolare - prosegue Mazzolini – ne beneficerà l'Alto Friuli, una porzione di territorio che per troppo tempo è stata dimenticata e invece ha molto da offrire in termini di sviluppo e turismo. Ringrazio per la sensibilità sia il governatore Massimiliano Fedriga, sia l'assessore Pierpaolo Roberti”.

Per il vicepresidente, una soddisfazione doppia “perché – rimarca – io continuo a credere nelle potenzialità della nostra Regione. Queste opere saranno determinanti per lo sviluppo tanto atteso di questa zona”.

Di seguito un elenco dei finanziamenti concessi alle varie amministrazioni dell’Alto Friuli che hanno presentato progetti di sviluppo e di riqualificazione validi. Continuiamo a lavorare per poter dare risposta a ulteriori progetti di sviluppo validi.

Nel dettaglio ecco le opere finanziate

• Amaro - Rotatoria 825.000

• Ampezzo - Foresteria centro sportivo Ampezzo 950.000

• Arta Terme - Valorizzazione siti archeologici 358.000

• Artegna - Conclusione parco archeologico S.Martino 1.005.000

• Buja - Riqualificazione Piazza delle Acque e limitrofe frazione San Floreano 453.000

• Cavazzo Carnico - Riqualificazione sponda nord lago di Cavazzo con parcheggi, percorsi pedonali e ciclopedonali 800.000

• Cercivento - Centro aggregazione giovanile Cjase D’orlando 940.000

• Chiusaforte - Recupero di fabbricati per sviluppo nuovi posti letto a favore ciclovia Alpe Adria, Sella Nevea, altopiano del Montasio. Sistemazione malga Cregnedul 500.000

• Forni di Sotto - Completamento viabilità ciclo pedonali 680.000

• Gemona - Polo culturale digitale 780.000

• Gemona - Messa in sicurezza incrocio Campolessi e completamento fermate TPL 835.000

• Lauco - Realizzazione parcheggi per scopi turistici 587.955

• Malborghetto-Valbruna - Illuminazione esterna Forte Hensel e digitalizzazione parco tematico Dogna Malborghetto 264.400

• Moggio Udinese - Adeguamento antisismico istituto comprensivo 1.000.000

• Montenars - Prosieguo ristrutturazione ex Albergo Alpi 903.562

• Osoppo - Adeguamento sismico palestra 245.290

• Paluzza - Percorso ferrata laghetti Timau 125.454

• Preone - Completamento PIPA fattoria didattica 300.000

• Ravascletto - Museo dello sci 386.000

• Rigolato - Cittadella salute e serenità 1.000.000

• Sappada - Riqualificazione e valorizzazione antiche borgate 1.000.000

• Socchieve - Riqualificazione e adeguamento scuola infanzia Mediis 580.000

• Sutrio - Riqualificazione turistica ricettiva hotel Enzo Moro 450.800

• Tarvisio - Lavori area sportiva 595.000

• Tolmezzo - Tribune palestra scuola elementare 550.000

• Trasaghis - Nuova costruzione mensa e scuola di musica Alesso 1.050.000

• Treppo Ligosullo - Completamento albergo 250.000

• Venzone - Efficientamento energetico 211.468

• Verzegnis - Valorizzazione Sella Chianzutan 600.000

• Villa Santina - Sviluppo rete e-bike 166.000

• Zuglio - Valorizzazione sito archeologico 1.220.000