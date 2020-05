Concessioni demaniali, no all'assalto alla diligenza

"L'impegno trasversale per dare una risposta alle preoccupanti difficoltà del turismo balneare, in ginocchio per l'emergenza coronavirus, potrà essere garanzia per raggiungere un vero risultato. Una condizione importante è che nell'approvazione in Aula del ddl per la proroga delle concessioni non ci sia l'assalto alla diligenza con emendamenti puntuali a un testo tecnico che altrimenti potrebbe perdere l'equilibrio necessario per evitare impugnative". A dirlo è il vice capogruppo del Pd, Diego Moretti, a margine della seduta della prima commissione riunita che ha approvato all’unanimità il ddl 89 “Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di demanio marittimo e idrico”.

"Oggi, dopo mesi di insistenza, siamo finalmente arrivati a un punto comune: la Regione interverrà, una volta approvato in Aula il ddl, per dare certezze agli operatori, garantire l'occupazione, il reddito e gli investimenti delle imprese del settore concessionarie sui beni demaniali e giungere quindi alla proroga delle concessioni marittime, idriche, per la nautica da diporto e la cantieristica. Il testo del ddl89 trova una dimensione complessiva di accordo tra gli operatori ed è bene non modificare l'equilibrio tecnico trovato. L'appello da parte nostra è che questo non diventi l'occasione per portare istanze puntuali, ma si resti sulle questioni generali".