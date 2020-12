Concessioni turistiche e diporto valide fino al 2021

"Tutti i titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative e diportistiche rilasciate in Friuli Venezia Giulia dalla Regione e dagli Enti locali beneficiano ex lege della proroga delle stesse fino al 31 dicembre 2021, senza bisogno di altri atti".



Sono parole dell'assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari che chiarisce come "questo dispositivo di proroga annuale sia contenuto nella collegata alla legge di Stabilità che entra in vigore da gennaio".



Come ha rilevato Callari, "ogni altra iniziativa di amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia che propongano ai concessionari di sottoscrivere manleve o liberatorie non ha alcun senso giuridico soprattutto alla luce di una possibile procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, atteso che le stesse avrebbero quale unico effetto quello di perpetuare uno stato di incertezza in capo ai concessionari, i quali si vedrebbero a essere dichiarati inevitabilmente decaduti all'atto di ogni diversa decisione dovesse assumere il Governo o l'Ue in merito".



"Nello specifico - così l'assessore regionale al Demanio -, le voci e le polemiche su un ipotetico documento da firmare da parte dei concessionari del litorale di Grado in vista di una proroga fino al 2033 non ha senso di esistere. Vige, come detto, quanto fissato in legge regionale di Stabilità - ovvero la proroga tecnica delle concessioni fino al 31 dicembre 2021 -: il resto è un nulla giuridico".



"Pertanto - ha concluso Callari - appare fuori luogo, priva della necessaria prudenza amministrativa e addirittura potenzialmente dannosa per gli operatori economici la firma di qualunque atto amministrativo attualmente proposto, per esempio, dal sindaco di Grado, visto che tale atto espone a un ricorso al Tar da parte di terzi, mentre la proroga ex lege prevista dalla norma regionale salva la stagione 2021 in attesa che il quadro normativo venga meglio definito".