Concorsi nei Comuni, partono i corsi Fp Cgil

Istruttori tecnici e amministrativi, funzionari e assistenti amministrativi contabili, istruttori e funzionari tecnici. Sono le qualifiche dei posti messi a concorso in diversi enti locali della provincia: Udine, la Comunità collinare e la Comunità di montagna della Carnia, i Comuni di Tavagnacco, San Giovanni e San Pietro al Natisone, la Asp Chiabà.

Decine di posti per centinaia di concorrenti, che nel percorso di avvicinamento alle prove, ormai imminenti, potranno contare su un importante supporto formativo da parte della Funzione pubblica Cgil. Si tratta di un corso online strutturato in sei lezioni pomeridiane (ordinamento enti locali, diritto costituzionale, diritto amministrativo, normativa anticorruzione, normativa contabile, diritti e doveri dei dipendenti pubblici), in programma tra l'8 e il 27 luglio. Iscrizioni e info ai numeri 335.5745905 e 346.7230204 e sul sito fp.cgilfvg.it.