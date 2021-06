Concorsi pubblici, quattro assunzioni a Ronchi

L'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari approva i criteri per la prossima indizione di concorsi pubblici per la copertura di 4 posti. Mettendo a frutto, primo Comune in tutto il Friuli Venezia Giulia, le opportunità offerte dalla nuova normativa regionale.

Si parte da un concorso per istruttore tecnico categoria C da inserire nel settore dei lavori pubblici, aperto sia ai diplomati, sia ai laureati in ramo tecnico. Il concorso sarà effettuato per soli esami, con una prova scritta ed una prova orale. Si passa poi al concorso per istruttore direttivo tecnico categoria D. I requisiti, oltre al possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico, sono laurea magistrale in ingegneria, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ed architettura del paesaggio. Sono escluse le lauree triennali e i diplomi universitari. Il concorso sarà effettuato per titoli ed esami, con una prova scritta ed una prova orale.

Sarà quindi indetto un concorso per istruttore direttivo specialista nei servizi alla persona e strutture residenziali, categoria D. Tra i requisiti la laurea magistraleappartenente ad una delle seguenti classi: programmazione e gestione dei servizi educativi, psicologia, scienze cognitive, servizio sociale e politiche sociali. Sono escluse le lauree triennali e i diplomi universitari. Il concorso sarà effettuato per titoli ed esami, con una prova scritta ed una prova orale.

E, ancora, un concorso per istruttore direttivo specialista amministrativo-contabile categoria D. Il titolo di studio ammesso è quello della laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali, scienze dell'economia, giurisprudenza, scienze delle pubbliche amministrazioni o scienze della politica. Sono escluse le lauree triennali e i diplomi universitari.

La responsabile del servizio gestione del personale è stata incaricata, sentito il segretario generale, di valutare le soluzioni organizzative più idonee all’espletamento dei concorsi in ragione alla sicurezza durante il permanere dello stato di pandemia, alla razionalità dello svolgimento delle prove secondo le nuove disposizioni normative, alla previsione del numero di partecipanti.

Un quinto concorso sarà successivamente individuato tenendo conto del piano dei fabbisogni del personale per l’anno 2021. “In questo piano – spiega l'assessore al personale, Paola Conte - sono state autorizzate le assunzioni necessarie alla copertura dei posti di organico di tre istruttori direttivi di categoria D e di un istruttore tecnico di categoria C. P alcuni posti era già prevista la copertura tramite procedura di concorso pubblico e altri attingendo ad eventuali graduatorie di altri comuni. Ma abbiamo, ora, ravvisato l’opportunità di indire i concorsi pubblici per tutti i posti stante la difficoltà riscontrata nel reperire graduatorie tra i comuni della regione”.