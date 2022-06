Confartigianato plaude all'elezione di Roberto Vicentini

Confartigianato-Imprese Udine saluta con entusiasmo l’elezione di Roberto Vicentini a sindaco di Tolmezzo. “C’è grande soddisfazione per questo riconoscimento ottenuto da Roberto” dichiara il presidente dell’associazione, Graziano Tilatti, che a Vicentini fa i suoi migliori auguri di buon lavoro, assicurando la vicinanza e il supporto degli artigiani friulani.

“Sono certo – prosegue Tilatti – che Vicentini, come anche gli altri artigiani eletti consiglieri in vari comuni, sapranno ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini ed essere al contempo punti di riferimento soprattutto per gli imprenditori del territorio”.

Vicentini, ricordiamolo, è infatti il presidente della zona dell’Alto Friuli di Confartigianato Udine. “Anche per questo – prosegue Tilatti - saprà essere un interlocutore attento e proattivo nei confronti delle imprese, non solo artigiane che come bene sa il neosindaco sono un attore fondamentale dell’economia montana, un argine essenziale al suo spopolamento, dobbiamo fare quindi tutto il possibile per agevolare chi fa e vuol fare impresa in montagna”.

“Sono sicuro – conclude il presidente – che con Vicentini primo cittadino del più importante centro della Carnia potremo lavorare in questo senso con grande profitto e sintonia d’intenti”.