Confronto politica-sindacato sull'autonomia scolastica

Sindacato, mondo della scuola e politica a confronto sull’autonomia scolastica, per fare il punto sul percorso di “regionalizzazione”, sui passi che restano da fare, sulle opportunità e sui rischi. Se ne parlerà alla tavola rotonda "Diritto allo studio, istruzione e formazione: sistema nazionale o autonomie differenziate?", in programma venerdì 4 marzo, con inizio alle 16.30, presso il centro Balducci di Zugliano (Pozzuolo), alle porte di Udine.

Al dibattito, organizzato dalla componente di Open Sinistra Fvg del gruppo misto del Consiglio regionale in collaborazione con la Flc-Cgil del Friuli Venezia Giulia, parteciperanno tra gli altri l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen e Salvatore Spitaleri, della Commissione paritetica Stato Regione, l’organo che nell’ottobre scorso ha espresso parere favorevole sullo schema di riforma presentato dal Friuli Venezia Giulia. Interverranno inoltre il consigliere regionale di Open Furio Honsell, il segretario generale della Flc-Cgil Francesco Sinopoli, i dirigenti scolastici Enrico Panini e Stefano Stefanel, Dianella Pez in rappresentanza dei Comitati per il ritiro dell’Autonomia differenziata. Presentata da Adelaide Puddu, presidente di Proteo Fare Sapere Fvg, la tavola rotonda sarà moderata da Corrado Zunino, giornalista di Repubblica.

L’accesso sarà libero, nel limite della disponibilità dei posti, con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.