Confronto su zone gialle, spostamenti e riaperture in vista del 26 aprile

Dal 26 aprile scattano le prime riaperture, con il via libera agli spostamenti tra regioni e ripristino della zona gialla, che era ‘sparita’ dalla mappa del rischio.

Ma i dettagli del decreto – che tra domani e giovedì dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri nella sua versione definitiva - sono ancora al centro del confronto tra Governo e Regioni, dopo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico.

Sugli spostamenti, in attesa che entri in vigore il ‘pass’ annunciato dal premier Mario Draghi e ipotizzato anche a livello europeo, per il momento si potrebbe proseguire con l’autocertificazione. Nel frattempo, si lavoro a un ‘certificato verde’, un documento (digitale o cartaceo) valido sei mesi, che dimostri la vaccinazione, la guarigione dal Covid o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

L’altro nodo da sciogliere, come denunciato anche dal governatore Massimiliano Fedriga nel suo ruolo di Presidente della Conferenza delle Regioni, è quello della scuola. Appare difficile, al momento, che da lunedì tutte le classi delle superiori possano rientrare in presenza al cento per cento. L’obiettivo della mediazione potrebbe essere quello di partire al 60%, per poi arrivare gradualmente alle classi al completo. Una proposta che metterebbe d’accordo tutti, offrendo anche un po’ di tempo in più per studiare ingressi e uscite sulla base del sistema dei trasporti.

Per bar e ristoranti, dovrebbe essere confermata la ‘road map’ che prevede riaperture in zona gialla esclusivamente all’aperto anche a cena, nel rispetto del coprifuoco. Il Ministro Roberto Speranza aveva annunciato la conferma dell’orario 22-5, ma diverse forse, a partire dalla Lega, spingono per prolungare la ‘libera uscita’ fino alle 23, favorendo così la ristorazione in fascia serale. Dall’1 giugno, invece, le attività saranno consentite anche al chiuso.

Attesa anche per le linee guida per il settore cultura e spettacoli, tra quelli che, dopo mesi di stop, attende di ripartire in presenza dal 26 aprile all'aperto, ma anche - con limitazioni - all'interno.

Sempre da lunedì 26 aprile, ok allo sport all’aperto, anche di squadra e di contatto, mentre dal 15 maggio in zona gialla si potrà nuotare nelle piscine all’aperto e potrà aprire la stagione balneare, mentre dall’1 giugno, sempre in fascia gialla, riaprono le palestre.

Confermate le regole per le visite ad amici e parenti che, dall’1 maggio al 15 giugno, saranno ‘libere’ nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione. Lo spostamento rimane, invece, vietato nei territori in zona rossa.