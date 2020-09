Confronto sul taglio dei parlamentari

A La Polse di Cougnes (Zuglio) venerdì 11 settembre alle 20.30 si terrà una serata di dibattito dal titolo ‘Taglio dei Parlamentari: riflessioni civiche e legali su una riforma nient'affatto scontata’. Interverrà l'avvocato udinese Luca Campanotto, esperto in diritto costituzionale, che darà una lettura critica della proposta di riforma prevista dal Referendum costituzionale del 20-21 settembre e illustrerà le ricadute per il nostro sistema democratico.

Al termine dell'intervento ci sarà lo spazio per un dibattito aperto alle diverse posizioni. La partecipazione è libera, ma si invita a prenotare per garantire il rispetto delle normative anti-covid (contattare gli organizzatori del Ristorante La Polse di Cougnes, tel. 3290662258). Al raggiungimento della capienza massima della sala non sarà più possibile l'ingresso.