Confronto tv Boccia-Fedriga, confermate le aperture su base territoriale

Il governatore Massimiliano Fedriga e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia si sono confrontati a 'Mezz'ora in più', la trasmissione di Rai3 di Lucia Annunziata. Al centro del dibattito la fase due e la richiesta dei territori di poter agire in maniera diversificata su base locale.

"Penso che Fedriga possa confermare che c'è un lavoro e un confronto quotidiano con le Regioni. Da poco abbiamo concluso il vertice con le Regioni a Statuto speciale: abbiamo analizzato tutte le ordinanze, che sono risultate coerenti con il Dpcm. C'erano alcuni chiarimenti che ieri il Governo ha dato con le Faq", ha detto Boccia. "C'è stata un'unica eccezione, quella della Calabria, che è andata contro le disposizioni. Quelle attività devono restare chiuse, perchè vogliamo definire le linee guida per farle ripartire quanto prima, ma in sicurezza. Avevo chiesto alla presidente Santelli di tornare indietro. Non mi ha ascoltato. Da qui la lettera di diffida e la necessità d'impugnare l'ordinanza".

"La lettera che abbiamo firmato con le Regioni di centrodestra - spiega il governatore Fedriga - va nella direzione di trovare un modus operandi che possa rispondere al meglio alle esigenze di cittadini e imprese. Lo Stato deve dare la cornice, tramite accordi con le parti sociali, ma deve dare la possibilità alle Regioni di organizzare le attività all'interno di questa cornice. Penso sia sbagliato alimentare conflitualità: per questo servono regole chiare. Noi con la lettera abbiamo fatto proposte costruttive. Nella fase uno aveva un senso, che condivido, organizzare tutto da Roma. Nella fase due ritengo sia fuori luogo. Serve ritrovare la centralità di Regioni e Comuni", replica Fedriga.

"Questa settimana avremo tutti i dati per il monitoraggio di una nuova normalità", gli fa eco Boccia. "Vogliamo tutti tornare quanto prima al bar e al ristorante, ma lo dovremo fare in modo diverso. Dal 18 maggio in poi – e in questo abbiamo raccolto il contributo delle Regioni di centrodestra – ci saranno differenze territoriali e ogni regione potrà fare alcune scelte, in base al livello di sicurezza costruita".

"Possiamo ripartire solo se siamo uniti e ci teniamo per mano. Quando Fedriga fa un atto sul suo territorio, così come un sindaco, lo fa a nome dello Stato. Noi siamo costretti, però, a mettere davanti a tutto la sicurezza dei cittadini", prosegue Boccia.

"I tempi non sono indifferenti", replica Fedriga. "Non c'è alternativa alle riaperture perchè in molte categorie c'è una forte tensione sociale. Una settimana in più o in meno fa la differenza. Dobbiamo impegnarci per il commercio, per poter consentire una riapertura dall'11 maggio. I tempi devono essere questi. E lo dico in modo costruttivo".

"Sono d'accordo, ma non si potrà fare ovunque nello stesso modo", conclude Boccia. "Come ha sottolineato il ministro Speranza ci sono tutti gli strumenti per fare differenze su base territoriale. E saranno i presidenti, come hanno sempre fatto, che si assumeranno le responsabilità delle loro scelte".