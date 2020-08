Congelato il trasferimento dei migranti all'ex Cantore

E’ stato congelato l’utilizzo dell’ex caserma Cantore di Tolmezzo come centro per la quarantena dei migranti in arrivo lungo la rotta balcanica. E’ quanto emerso nel corso dell’incontro di questa mattina tra il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, e il Prefetto di Udine, Angelo Ciuni, al quale hanno preso parte anche i capigruppo in Consiglio comunale.

La decisione definitiva in merito all’eventuale uso della struttura sarà adottata solo dopo l’incontro con il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, che aveva annunciato la sua visita in Fvg dopo che il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, il 17 agosto si era messo in viaggio verso Roma con cinque minori non accompagnati con l'obiettivo di arrivare fino al Viminale.

“E’ stato un incontro importante e molto costruttivo”, commenta il sindaco Brollo, “perché abbiamo portato il no di tutto il Consiglio comunale e anche di molte altre amministrazioni della Carnia. Ci si prende del tempo per valutare tutte le ragioni che sono state presentate, ribadendo che Tolmezzo ha sempre fatto e continuerà a fare il suo dovere, nei confronti dello Stato e in tema di accoglienza, ma l’ipotesi di ospitare 160 persone nell’ex caserma Cantore va oltre, non rispondendo, secondo noi, nemmeno al rispetto della dignità di chi deve fare la quarantena. Attendiamo con fiducia la visita del Ministro Lamorgese, che affronterà il tema della rotta balcanica e dell’accoglienza dei migranti in Fvg a 360 gradi”, conclude Brollo.