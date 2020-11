Consenso trasversale sul diritto allo studio

L'Aula ha approvato trasversalmente il disegno di legge 113 in materia di diritto allo studio, abbinato alla proposta di legge 76 del M5S sul contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale. Nessun voto contrario, le uniche perplessità sono giunte dal Gruppo del Pd, che ha espresso astensione motivandola con il fatto che alcune delle richieste ritenute fondamentali non sono state accolte dalla Maggioranza e dalla Giunta regionale.

Il testo ha registrato alcune modifiche, che comunque non ne hanno stravolto l'impianto. Tra queste, la previsione di interventi di sostegno anche per i soggetti con riconosciute plusdotazioni (richiesta della relatrice di minoranza Da Giau e altri consiglieri del Pd), alcune sottolineature rivolte agli alunni con disturbi specifici di apprendimento e renderli destinatari di contributi straordinari (dell'assessore Alessia Rosolen), la specifica che possono partecipare alle convenzioni anche le reti d'ambito (Rosolen), l'inserimento dei contributi per le scuole dell'infanzia anche per lavori di messa in sicurezza (il relatore di minoranza Furio Honsell, Open Fvg).

Previste inoltre l'offerta di consulenza anche psicologica con finalità educativa e formativa per il contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (emendamento del relatore di maggioranza Mauro Capozzella, M5S), l'integrazione del Comitato degli studenti con un rappresentante degli studenti delle Consulte provinciali (Rosolen), l'aggiunta dei percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio tra le tematiche di rilevante interesse per le quali è possibile stabilire delle convenzioni finalizzate a interventi a favore delle scuole con relative risorse regionali (Stefano Mazzolini, Lega).

Una delle maggiori novità si identifica, poi, nella previsione a firma Rosolen dell'attivazione, attraverso convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari di secondo grado, di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno allo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di sperimentare le attività collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e favorire un loro più immediato ingresso nel mondo del lavoro. Il supporto economico della Regione all'istituto scolastico sarà di 10mila euro per l'intero percorso.

Prima della votazione finale, la Giunta aveva accolto 10 degli 11 ordini del giorno collegati al provvedimento, presentati da Da Giau con altri consiglieri del Pd, da Honsell e da Massimo Moretuzzo con Giampaolo Bidoli (Patto).