Consiglieri in pressing per la riapertura dei confini

Una lettera al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e agli onorevoli del Fvg in Parlamento per sollecitare una rapida riapertura dei confini con gli Stati confinanti. È l'iniziativa di alcuni consiglieri regionali "facenti parte dell'euroregione", quelli provenienti da territori più prossimi ai confini, che hanno ideato la missiva per portare la questione anche a Roma.

Con in testa il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini (Lega), gli esponenti politici hanno sollevato la problematica su vari tavoli. "Questa Regione - si legge nella lettera - da sempre vive in simbiosi con gli Stati confinanti come Austria Slovenia e Croazia. Commercio, turismo e industrie sono fortemente influenzate dalla collaborazione con questi Stati. Intere comunità, intere economie della nostra Regione vivono grazie ai rapporti commerciali con questi tre Stati. Come terra di confine, è molto comune che molti nuclei familiari, vivano si vicini ma magari separati da un confine Nazionale. Molto comune è anche il lavoro transfrontaliero, la volontaria frequentazione da parte di studenti delle scuole oltre confine, o la possibilità di usufruire dell’assistenza sanitaria degli Stati confinanti”.

"Il pericolo – fa notare il vicepresidente Mazzolini – è che, senza una rapida riapertura dei confini, le attività economiche già messe duramente alla prova dal Coronavirus possano non riaprire. Penso a Tarvisio, la terra dalla quale provengo: le attività di ristorazione e ricettive, così come lo storico mercato coperto, soffrono a causa della carenza di clientela da Austria e Slovenia. Ma questo è soltanto un esempio. Con la lettera siamo a farci portavoce della necessità di revocare la chiusura dei confini, affinché non si decreti la morte di molte economie locali in Friuli Venezia Giulia".

“È notizia di oggi - prosegue la missiva preparata dai consiglieri regionali - che l’Austria faciliterà dal 15 maggio gli spostamenti transfrontalieri con la Germania per gli stessi motivi che noi cittadini di una Regione di confine chiediamo con i nostri Stati confinanti. Il Ministro del Turismo austriaco Elisabeth Koestinger, riferisce che ci sono limitazioni verso l’Italia in quanto presenti limitazioni agli spostamenti interni. Invitiamo il Presidente Massimiliano Fedriga a continuare con il suo importante lavoro di confronto e proposta con il Governo nazionale, portando all’attenzione del Ministro degli Affari Regionali la necessità di ridurre le limitazioni agli spostamenti interni e all’attenzione del Ministro degli Affari Esteri la necessità di avviare un confronto con i Ministri degli Affari Esteri degli Stati confinanti per adottare delle misure condivise per gli spostamenti transfrontalieri”.

Da qui, un appello agli onorevoli - e un ringraziamento al governatore Fedriga per quanto già sta facendo - per “dare voce alle esigenze di un popolo dando sostegno e seguito alle proposte del Presidente del Friuli Venezia Giulia, terra di confine e terra di apertura all’Europa”. Oltre a Mazzolini, hanno sottoscritto la lettera anche i consiglieri regionali Danilo Slokar, Giuseppe Ghersinich, Antonio Lippolis, Elia Miani e Diego Bernardis.