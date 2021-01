Consiglio Fvg in diretta a 360 gradi su Facebook

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approda su Facebook, o meglio da lunedì prossimo, 1 febbraio, avvia una nuova fase infocomunicativa con l'introduzione della diretta dei lavori d'Aula a disposizione di tutti sulla pagina ufficiale (consiglio.friuliveneziagiulia) che, al momento, conta alcune migliaia di followers. Non sarà un semplice link alla web tv del Consiglio ma, attraverso una videocamera dedicata, offrirà immagini a 360 gradi a inquadratura dinamica personalizzabile dal singolo utente, soprattutto da coloro i quali utilizzeranno lo smartphone.

"È l'inizio di una svolta - spiega il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin - che stiamo avviando per avvicinare sempre più il Consiglio ai cittadini, anche a quelli più giovani che ormai si informano quasi esclusivamente attraverso i social media".

"L'attività legislativa è parte fondante e fondamentale della nostra comunità - evidenzia Zanin - ma, a maggior ragione in momenti così difficili per tutti, caratterizzati anche da oggettive difficoltà di socializzazione in presenza, dobbiamo essere in grado - conclude il presidente - di aprire le porte virtuali della buona politica al pubblico al fine di aggiornarlo sulle opportunità che le leggi regionali mettono e metteranno a disposizione del territorio".

Dalle sedute di febbraio, inoltre, l'aula di piazza Oberdan avrà a disposizione un nuovo impianto video con più telecamere mobili e trasmissione in hd su fvg.tv. Inoltre, quattro maxi schermi di ultima generazione, posizionati ai lati dell'emiciclo, garantiranno chiarezza e trasparenza anche al voto, mentre i lavori del Consiglio saranno internamente visibili su altri quattro schermi giganti posizionati tra passi perduti e sala stampa Spreafico.