Consiglio regionale, Commissioni in modalità telematica

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia recepisce le disposizioni contenute nel dpcm del 18 ottobre 2020 in relazione all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, su indicazione del presidente Piero Mauro Zanin, dispone lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi consiliari e delle altre riunioni presso le sedi, ad eccezione delle sedute d'Aula per le quali rimangono in vigore le modalità già stabilite.

Di fatto, quindi, domani, martedì 20 ottobre, alle 9.30 sarà la Conferenza dei Capigruppo, allargata ai presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato Lcv, ad aprire la settimana di attività in remoto dell'Assemblea legislativa regionale con, all'ordine del giorno, la programmazione dei lavori consiliari. Seguirà, non prima delle 10.30, la IV Commissione che ha in programma le audizioni di Fvg Strade prima dell'esame della proposta di legge nazionale (pdln) 13 in tema di subappalto, il parere per le parti di competenza sullo stralcio 93-02 inerente interventi per la promozione dei percorsi in mtb e, infine, le risposte a due interrogazioni.

Tra mercoledì e venerdì svolgimento in videoconferenza anche per le Commissioni I, II, V e VI, mentre è stato annullato l'evento che, nell'ambito delle Giornate Fai d'Autunno, avrebbe dovuto coinvolgere nel fine settimana il palazzo di piazza Oberdan a Trieste.