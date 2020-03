Consiglio regionale, in corso la sanificazione

Sono state avviate oggi a Trieste le operazioni di sanificazione dell'intero palazzo del Consiglio regionale sito in piazza Oberdan 6, procedimento resosi necessario dopo che il 3 marzo il consigliere Igor Gabrovec, che aveva preso parte ai lavori d'Aula nella mattinata, è risultato positivo al Coronavirus. Oggi e domani l'Emiciclo, le aree antistanti, gli ascensori e l'intero piano in cui si trova l'ufficio del consigliere saranno disinfettati con prodotti a forte base di cloro da parte di una ditta specializzata.

Mentre le altre sedi consiliari continuano a restare operative, l'edificio principale sarà nuovamente accessibile da lunedì prossimo, 9 marzo, ma non senza alcune limitazioni. Per quanto riguarda gli uffici aperti al pubblico, infatti, permane la chiusura anche per tutta la prossima settimana della biblioteca Paladin e degli sportelli Corecom di Trieste, Udine e Pordenone, in attesa della predisposizione di adeguate misure di protezione degli addetti che hanno contatti ravvicinati con il personale esterno.

Come rende noto lo stesso presidente del Cr Fvg, Piero Mauro Zanin, coloro che accederanno alle sedi consiliari potranno farlo solo previa igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser in dotazione presso le portinerie. Per gli uffici di Trieste, inoltre, i visitatori potranno entrare solo previa rilevazione della temperatura corporea, che avverrà mediante uno scanner termico presente nell'atrio di piazza Oberdan 6.

In via precauzionale, anche i consiglieri e gli assessori regionali saranno invitati a farsi rilevare preventivamente la temperatura corporea rivolgendosi al personale di guardiania, misurazione a cui, se lo desiderano, potranno sottoporsi anche i dipendenti.

"Ripartiremo dalle priorità, ovvero dalle misure di sostegno economico a un territorio che sta coraggiosamente e consapevolmente reagendo all'emergenza Coronavirus", annuncia Zanin, evidenziando come l'Assemblea legislativa stia affrontando con prontezza e organizzazione capillare la situazione. "Abbiamo doverosamente stabilito lo stop all'attività di Aula e organi consiliari fino al 22 marzo - conferma Zanin - per consentire la sanificazione dei locali e tutti gli accertamenti del caso sui consiglieri regionali e sugli addetti ai lavori venuti a contatto con Gabrovec. Al termine di questo periodo, ci impegneremo a fissare un nuovo calendario lavori fitto e mirato a garantire quanto prima l'approvazione delle necessarie misure di supporto alla nostra regione".

"Nel frattempo - commenta Zanin - abbiamo velocemente attivato le procedure di Lavoro Agile, ovvero quello Smart Working per i dipendenti che è in grado di garantire l'operatività della struttura regionale anche quando le sedi non sono utilizzabili. Un'operazione che apre le porte a un sempre più funzionale, sostenibile e moderno utilizzo delle risorse a disposizione".