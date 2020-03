Consiglio regionale in sicurezza

Sono state adottate importanti misure di contenimento per la seduta d'Aula eccezionalmente in programma domani a Udine, nell'auditorium della Regione in via Sabbadini, a partire dalle ore 10, convocata con procedura d'urgenza dal presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, per l'esame e l'approvazione del ddl 84 che prevede le prime misure economiche urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Le postazioni riservate alla Presidenza, ai consiglieri e ai membri della Giunta, opportunamente dotate di liquido igienizzante, utilizzando un format evoluto a scacchiera saranno distanziate di oltre un metro l'una dall'altra, alternando almeno una fila libera e due posti non occupati a fianco dei singoli esponenti politici, procedura adottata anche per il personale dipendente necessario allo svolgimento dei lavori.

All'ingresso dell'auditorium, al quale potranno accedere solo gli accreditati (inclusa la stampa che avrà un'area ad essa dedicata con preciso rispetto delle distanze di sicurezza), saranno disponibili mascherine di protezione, consigliandone vivamente l'utilizzo a tutti al pari di un'adeguata profilassi igienica per le mani.

I lavori inizieranno con l'annuncio della procedura d'urgenza che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta, dopodiché si procederà nello stesso auditorium con i lavori della II commissione presieduta da Alberto Budai, lasciando quindi spazio alla discussione sul ddl composto da 11 articoli.

La sala è stata attrezzata da una ditta specializzata per espletare il voto palese con modalità elettronica, così come avviene a Trieste, rendendo visibile il risultato su uno schermo gigante.