Consiglio regionale sospeso fino al 22 marzo

Dopo lo stop forzato di ogni attività a partire da giovedì 4 marzo causa Coronavirus e possibili contagi, tutte le sedute d'Aula e le riunioni da parte delle Commissioni e di ogni altro organismo referente al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia resteranno sospese fino al 22 marzo, quando il calendario delle convocazioni sarà rimodulato rispettando le urgenze. Per quanto attiene la sede del Consiglio, in piazza Oberdan 6 a Trieste, sarà completamente sanificata tra domani e sabato 7 da parte di personale specializzato.

Mentre gli uffici consiliari siti in piazza Oberdan 5 hanno già ripreso il loro normale funzionamento, quelli del civico 6 saranno, quindi, riaperti agli addetti ai lavori non prima di lunedì 9, seppure adottando specifiche misure precauzionali anti contagio da Covid-19. In ogni caso, si sta cercando di favorire il cosiddetto Smart Working, ovvero il lavoro agile per i dipendenti.