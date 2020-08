Contagi da rientro problema conclamato e da contrastare

"I contagi da rientro sono un problema ormai conclamato e da contrastare con i mezzi più efficaci, Regione e Governo assieme - afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), dopo la nuova Ordinanza di urgenza del ministro della Salute italiano Roberto Speranza sui tamponi rapidi all'ingresso in Italia -. Se il primo interesse è la salute dei nostri cittadini, Fedriga si impegni sui tamponi: invece di fare il maestrino col Governo, collabori a risolvere i problemi e non a evidenziare le difficoltà. Dia indicazioni alla sua Giunta di agire invece di esprimere dubbi e porsi interrogativi".

La parlamentare chiede che "Fedriga e i suoi cambino finalmente toni e contenuti col Governo: siamo pronti a collaborare per avere personale adeguato alle esigenze e in ogni legittima e ragionevole richiesta. Ma basta scontri, sfide e basta col 'prima io', anche perché non ci crede nessuno che Fedriga dia la linea al Governo. Ci sono Regioni ben più 'pesanti' della nostra che - conclude - hanno già messo in atto misure preventive e senza pretendere di gonfiare il petto".