Contatto, la Pubblica Amministrazione a portata di mano

Anci Fvg propone 'Contatto', un video-incontro per trasformare l'emergenza Covid-19 in un'occasione di evoluzione dei Comuni per essere più vicini ai cittadini. L'appuntamento si terrà oggi, lunedì 27 aprile, alle 17 e vedrà la partecipazione dell'assessore regionale Sebastiano Callari, di Michele Melchionda (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Paolo Coppola (Università di Udine), Michele Vianello, Luca Moratto e Paolo Agati (Regione), Diego Antonini (Insiel SpA) e Daniele Gortan di Anci Fvg.

"La rivoluzione Coronavirus ha manifestato tutte le fragilità di un Paese scarsamente digitale", sottolinea Anci Fvg. "La Pubblica Amministrazione è chiamata a fornire continuità di servizio, garantire la sicurezza dei propri collaboratori e dei cittadini, rappresentando un punto di riferimento per il territorio. In questi giorni stiamo registrando un’accelerazione nei processi organizzativi da remoto, anche dove non si pensava fossero praticabili. Però, li abbiamo subiti, non scelti".

"In poco tempo sta accadendo ciò che pensavamo sarebbe successo in alcuni anni e ci si rende conto che, al di là della tecnologia - fondamentale, ma non sufficiente - il cambiamento dovrà essere culturale, di atteggiamento, di competenze, di abitudini", prosegue Anci Fvg. "Ma sta già succedendo qualcosa: sta cambiando non solo la percezione dei collaboratori, ciò che sta cambiando è l’aspettativa, le volontà e le priorità dei cittadini. Questo insieme di fattori, opportunamente guidato, potrebbe rappresentare un’opportunità unica per lanciare un vero e profondo cambiamento, in grado non solo di rispondere all’emergenza e alla paura del momento, ma di portare un’innovazione di tecnologia, di processi, di servizi, su misura e sostenibile per il contesto. È interesse di tutti: amministratori, personale e cittadini. È possibile, perché la normativa lo richiede. È sostenibile, perché costruito su misura nel rispetto delle peculiarità di ogni realtà. È realizzabile, perché sta cambiando la consapevolezza delle persone. Nell’incontro di oggi (dalle 17 alle 19) non solo parleremo di tutto questo, ma esploreremo insieme a vari esperti le opportunità di iniziare un percorso in tempi celeri. Se non ora, quando?", conclude Anci Fvg.