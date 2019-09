Conte Bis, al Fvg nessun sottosegretario

Il premier Giuseppe Conte ha completato la sua squadra. Questa mattina, in un Consiglio dei Ministri lampo, è stata definita la rosa dei 42 sottosegretari, 21 del M5S, 18 Dem, due di Leu e uno degli Italiani all’Estero.

Tra i nomi, però, non figura alcun esponente politico del Fvg. Nei giorni scorsi i rumor davano per quasi certi della nomina, tra le fila del Pd, il giornalista friulano Tommaso Cerno, ex direttore del Messaggero Veneto, e l’ex Presidente della Regione Debora Serracchiani mentre, tra i pentastellati, erano alte le quotazioni per una ‘conferma’ del sottosegretario uscente Vincenzo Zoccano. La complessa trattativa, alla fine, non ha premiato il Friuli Venezia Giulia che, comunque, aveva già ottenuto un Ministero di peso, quello dello Sviluppo economico, affidato al grillino Stefano Patuanelli.

Ecco la squadra:

Presidenza del Consiglio: Mario Turco (M5S) alla programmazione economica e investimenti, Andrea Martella (Pd) all’editoria, Gianluca Castaldi (M5S) ai rapporti con il Parlamento, Simona Flavia Malpezzi (Pd) ai rapporti con il Parlamento e Laura Agea (M5S) agli affari europei.

Esteri e cooperazione internazionale: Emanuela Claudia Del Re (M5S) e Marina Sereni (Pd) sono i due viceministri, affiancati dai sottosegretari Manlio Di Stefano (M5S), Ricardo Antonio Merlo (Maie – Italiani all’Estero) e Ivan Scalfarotto (Pd).

All’Interno, Vito Claudio Crimi (M5S) e Matteo Mauri (Pd) sono i viceministri; sottosegretari Carlo Sibilia (M5S) e Achille Variati (Pd). Alla Giustizia, sottosegretari Vittorio Ferraresi (M5S) e Andrea Giorgis (Pd). Alla Difesa Giulio Calvisi (Pd) e Angelo Tofalo (M5S).

All’Economia, i viceministri sono Laura Castelli (M5S) e Antonio Misiani (Pd); sottosegretari Pier Paolo Baretta (Pd), Maria Cecilia Guerra (Leu) e Alessio Mattia Villarosa (M5S).

Al Mise, affiancheranno Patuanelli il vice Stefano Buffagni (M5S) e i sottosegretari Mirella Liuzzi (M5S), Alessia Morani (Pd), Mirella Liuzzi (M5S), Gianpaolo Manzella (Pd) e Alessandra Todde (M5S).

Alle Politiche agricole alimentari e forestali sottosegretario Giuseppe L’Abbate (M5S); all’Ambiente e tutela del territorio e del mare Roberto Morassut (Pd); alle Infrastrutture e trasporti il viceministro è Giancarlo Cancelleri (M5S), affiancato da Salvatore Margiotta (Pd) e Roberto Traversi (M5S).

Al Lavoro e politiche sociali Stanislao Di Piazza (M5S) e Francesca Puglisi (Pd); all’Istruzione, università e ricerca il viceministro Anna Ascani (Pd) e Lucia Azzolina (M5S), Giuseppe De Cristofaro (Leu). Ai Beni e attività culturali e turismo Lorenza Bonaccorsi (Pd) e Anna Laura Orrico (M5S). Alla salute, infine, viceministro Pierpaolo Sileri (M5S) e sottosegretario Sandra Zampa (Pd).