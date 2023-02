Conte lancia il reddito di cittadinanza regionale

Un reddito di cittadinanza regionale, che tenga conto del caro vita e delle condizioni di ogni territorio: lo ha annunciato stamani Giuseppe Conte, spiegando il progetto al quale sta lavorando il Movimento Cinque Stelle.

"In tutte le Regioni dove ci presentiamo - ha detto Conte - anche in Lombardia, nel Lazio e in Fvg prevederemo una misura che può essere integrativa o sostitutiva, se verrà smantellato il reddito di cittadinanza, e sarà adatta al costo della vita, alle condizioni specifiche economiche, sociali di quella regione”.