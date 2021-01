Conte si è dimesso. Domani al via le consultazioni

Il nuovo capitolo della crisi di Governo si è aperto questa mattina a Palazzo Chigi, dove si è tenuta la riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale il premier Giuseppe Conte ha comunicato ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. I capi delegazione del M5s Alfonso Bonafede, del Pd Dario Franceschini e di Leu Roberto Speranza avrebbero ribadito il loro sostegno a Conte.

Alle 12, il premier dimissionario Conte si è recato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per ufficializzare la decisione. Il confronto con il Presidente Mattarella è durato mezzora circa.

Questa la nota ufficiale del Colle: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa.

I COMMENTI. “Un nuovo Governo Conte? E’ uno spettacolo tristissimo per il Paese”, ha commentato, ospite a Mattino 5, il presidente Fvg Massimiliano Fedriga. “Se la logica è avere per la terza volta lo stesso premier, con nuove possibilità di spartirsi gli incarichi, è un problema per il Paese, al di là del colore politico dell’Esecutivo”.

“Siamo in mezzo a una pandemia e a una crisi economica senza precedenti e il problema sono ministri e sottosegretari? Cerco di dirlo in modo asettico, da cittadino, al di là della mia appartenenza alla Lega: serve un Governo con un’ampia maggioranza e un grande mandato politico oppure la strada maestra, e mi auguro sia quella, è chiedere ai cittadini da chi vogliono essere governati”.

"La scelta di salire al Colle è la presa d’atto di una maggioranza troppo risicata per poter gestire questa fase dell’emergenza. Una fase che è quella cruciale, soprattutto sul versante economico, visto che ci sono da varare i piani per l’utilizzo dei 300 miliardi del Recovery fund, fondamentali per il rilancio di questo Paese". Il segretario della Cgil Fvg Villiam Pezzetta commenta così le dimissioni del presidente del Consiglio. Ma la situazione che si è aperta, per Pezzetta, deve essere prima di tutto un richiamo al senso di responsabilità di tutte le forze politiche, "di fronte a una crisi le cui ragioni credo sfuggano non soltanto a noi, ma a gran parte dei cittadini".

L’auspicio è che le dimissioni, arrivate sette giorni dopo la risicata maggioranza strappata in Senato sul voto di fiducia, possano essere l’occasione per "ercare un sostegno più ampio su un programma di Governo che abbia come assoluta priorità la gestione dell’emergenza sanitaria e il varo del piano sul Recovery fund, senza cedere alla tentazione di una crisi al buio o a un ricorso alle urne il cui unico effetto certo sarebbe quello di far perdere al paese tempo e risorse vitali".